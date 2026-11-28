Il Supercinema gremito ha accolto con calore e partecipazione la serata conclusiva dell’International Sport Film Festival, che ha visto protagonista come ospite d’onore la voce del calcio italiano Francesco Repice.

In un dialogo intenso e appassionato condotto da Nicola D’Auria, il radiocronista ha accompagnato il pubblico in un viaggio narrativo attraverso le emozioni più forti di questo sport. Dalle suggestioni della notte magica di Wembley fino alle giocate e all’impronta indelebile di campioni come Francesco Totti, Cristiano Ronaldo e Diego Armando Maradona, passando per il carisma e l’eleganza di Paolo Maldini, il racconto ha alternato memoria, tecnica e passione pura.

Il pubblico del cineteatro ha seguito ogni passaggio con grande coinvolgimento, applaudendo i ricordi e le riflessioni che hanno dato spessore e ritmo a una serata ricca di contenuti. Al termine dell’incontro, non sono mancati i momenti dedicati ai tanti fan presenti in sala: Repice si è trattenuto con grande disponibilità e generosità per le immancabili fotografie e i saluti, chiudendo così il festival con un abbraccio collettivo all’insegna della passione sportiva.