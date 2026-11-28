C’è grande amarezza e tensione in casa Juve Stabia al termine della sfida persa 3-1 contro la Carrarese allo Stadio dei Marmi, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie B. Subito dopo il triplice fischio, la società gialloblù ha deciso di optare per il silenzio stampa: né il tecnico Pietro De Giorgio né alcun tesserato si sono presentati nella sala stampa dell’impianto toscano o ai microfoni delle emittenti per commentare l’esito dell’incontro.

La decisione arriva al termine di un pomeriggio particolarmente complicato per le Vespe, che incassano così la terza sconfitta consecutiva dopo i passi falsi contro Modena e Catanzaro. Dopo una prima frazione chiusa a reti inviolate — in cui l’occasione più nitida era capitata sui piedi di Maistro — la squadra gialloblù è crollata nei primi quindici minuti della ripresa, incassando tre reti in rapida successione (l’autogol di Baldi al 47′ e i sigilli di Braunöder al 55′ e Parlanti al 58′).

A rendere ancora più pesante il bilancio della trasferta toscana, oltre al risultato reso solo meno amaro dalla rete dalla distanza del subentrato Di Nardo al 62′, è stato un finale ad altissima tensione disciplinare: la Juve Stabia ha chiuso la partita addirittura in nove uomini per le espulsioni per doppia ammonizione rimediate nel recupero da Marco Bellich e Thomas Battistella, all’interno di una gara costellata da numerosi cartellini gialli.

La scelta del silenzio stampa fotografa il momento delicato attraversato dalla formazione stabiese, chiamata ora a ricompattarsi e a ritrovare serenità, punti e risultati già a partire dal prossimo impegno di campionato.