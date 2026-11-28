Vespe lente, anonime e in difficoltà: Baldi sfortunato con un autogol, Bellich e Battistella finiscono espulsi. De Giorgio bocciato ma non solo lui

Vismara 5,5: Legge bene il cross di Parlanti al 13′ allontanando di pugni e si supera a terra sul tiro da fuori di Rubino al 39′. Nella ripresa subisce tre goal ravvicinati, poi evita un passivo ancora più pesante parando su Cisse. Un brutto esordio non per colpa sua.

Maggioni 5: Coinvolto in una retroguardia che soffre l’iniziativa avversaria, in particolare nella ripresa quando la squadra cede sotto i colpi della Carrarese.

Baldi 4: Serata complicata: viene ammonito al 21′ per un intervento in ritardo a centrocampo e al 47′ devia sfortunatamente nella propria porta il tiro-cross di Rubino per l’1-0.

Bellich 4: Nel primo tempo rimedia un giallo pesante al 45′ che fa scattare la diffida; nel recupero finale viene espulso, chiudendo una giornata nerissima. Per il resto balla come tutto il pacchetto arretrato costantemente in affanno.

Ricciardi 4.5: Sulla fascia fatica ad arginare la spinta della Carrarese e nella ripresa aggiunge al pomeriggio negativo anche un cartellino giallo.

Pierobon 5: Manovra lenta e prevedibile: non riesce mai ad accendere la luce né a inventare giocate utili in fase offensiva, lasciando anche varchi pericolosi agli inserimenti avversari. Esce al thè caldo.

Karic 4.5: Ritmi troppo bassi in mezzo al campo: gira a vuoto senza mai dare velocità alla circolazione del pallone né creare presupposti pericolosi, limitandosi a un giro-palla sterile prima di lasciare il posto ad Artioli.

Kumi 5: Ha il merito di firmare l’unico vero lampo creativo della squadra al 31′, recuperando palla e verticalizzando per Maistro, prima di uscire nel triplo cambio. Forse di tutti i centrocampisti è l’unico che prova a ragionare e creare qualcosa.

Piscopo 4.5: Gara anonima e priva di guizzi. Non riesce mai a mettersi in proprio né a cambiare il passo della Juve Stabia, restando ai margini della manovra per tutto il tempo in cui è in campo.

Candellone 5: Non riesce a rendersi pericoloso nell’arco dei minuti giocati prima di lasciare spazio a Di Nardo.

Maistro 5: Ha la palla migliore del primo tempo al 31′ sull’assist di Kumi, ma a tu per tu con Pizzignacco calcia in modo debole e prevedibile. Esce durante il cambio triplo.

All De Giorgio 4: Terza sconfitta consecutiva e una Juve Stabia completamente anonima, lenta nella manovra e incapace di creare gioco. Lascia perplessi la scelta iniziale di tenere Di Nardo in panchina: non appena entra, l’attaccante trova subito il goal del 3-1 dimostrando quanto sarebbe servito dal primo minuto. Nella ripresa la squadra crolla in dieci minuti subendo tre reti (con difesa assente sul 3-0) e chiude anche in nove per due espulsioni.

Dalla panchina

Battistella 4: Entra a inizio ripresa al posto di Pierobon con il compito di dare maggiore sostanza al centrocampo, ma non incide sulla manovra. Rimedia un cartellino giallo e chiude la sua gara facendosi espellere nei cinque minuti di recupero finali, lasciando la squadra in inferiorità numerica.

Di Nardo 6,: È la nota più lieta della giornata per la Juve Stabia. Entra sul 3-0 al posto di Candellone e al 62′ trova subito il goal del 3-1 con una bella conclusione dalla distanza, dimostrando vivacità e pericolosità offensiva.

Sibilli 5,5: Inserito nella ripresa al posto di Maistro, porta un po’ di imprevedibilità in avanti e mette in mezzo un pallone velenoso che crea scompiglio nell’area della Carrarese (occasione in cui Pizzignacco resta a terra dopo uno scontro con un compagno).

Caccavo 5: Entra nel triplo cambio insieme a Di Nardo e Sibilli rilevando Kumi, ma fatica a trovare spazi e non riesce a rendersi protagonista di azioni rilevanti nel finale.

Artioli – s.v.: Subentra a Karic nella fase conclusiva dell’incontro con la partita ormai indirizzata, senza avere modo di incidere.