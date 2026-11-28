«L’obiettivo resta la salvezza — ha esordito Pagliuca —. La Serie B è un campionato difficile. Noi giochiamo una partita alla volta con grande competitività sull’avversario. È normale che siamo ancora una squadra da scoprire, e proprio per questo anche tra di noi, all’interno del gruppo, ci deve essere sempre grande competitività». A chi gli sottolinea quanto sia ormai un idolo per la piazza apuana, l’allenatore risponde dividendo i meriti con lo spogliatoio: «Il gruppo è fantastico, ma il merito è soprattutto loro. Io alleno con grande serenità».

Il momento più intenso della conferenza arriva però quando la discussione si sposta sull’avversario di giornata, quella Juve Stabia a cui Pagliuca è legato da ricordi indelebili e che sta attraversando una fase complessa dentro e fuori dal campo.

«Che effetto mi ha fatto incontrare la Juve Stabia? Sono stato emozionato già quando la studiavo in settimana — ha confessato il tecnico —. Ho dato tanto a Castellammare e Castellammare ha dato tanto a me. Mi spiace molto per l’instabilità societaria che sta vivendo il club, mi auguro davvero che tutto rientri al più presto nella normalità».

Infine, un messaggio di fiducia e affetto rivolto all’ambiente gialloblù dopo la terza sconfitta consecutiva delle Vespe: «Auguro il meglio alla Juve Stabia e a tutti voi. Sono convinto che la Juve Stabia si riprenderà: del resto Castellammare è una piazza che ha centrato per due anni consecutivi il sogno playoff».