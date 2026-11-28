Serie BKT, Carrarese-Juve Stabia 3-1: il tabellino del match
CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Belloni (60′ Martini), Parlanti, Braunoder (76′ Romani), Schiavi, Rouhi (93′ Cudrig); Rubino (60′ Topalovic), Abiuso (60′ Cisse). A disposizione: Garofani, Dagba, Macchioni, Khafi, Finotto, Cudrig, Guercio, Marconi.All. Pagliuca
JUVE STABIA (4-3-3): Vismara; Maggioni, Baldi, Bellich, Ricciardi; Pierobon (46′ Battistella), Kumi (59′ Caccavo), Karic (76′ Artioli); Piscopo, Candellone (59′ Sibilli), Maistro (59′ Di Nardo). A disposizione: Boer, Buglio, Perin, Fernandes, Lonardo, Bettellallea All. De Giorgio
RETI: 47′ Baldi (aut.), 55′ Braunoder, 58′ Parlanti, 62′ Di Nardo (JS)
ARBITRO: Feliciani di Teramo ASSISTENTE 1: Regattieri di Finale Emilia ASSISTENTE 2: Boato di Padova IV° UOMO: Di Mario di Ciampino VAR: Santoro di Messina AVAR: Rutella di Enna NOTE: Ammoniti Piscopo (JS) Baldi (JS), Ricciardi (JS) Pagliuca (All. C). Espulsi: Battistella e Bellich (JS). Recupero: 2’pt/5’st
SPETTATORI: 3.533 (di cui 31 ospiti)