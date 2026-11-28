L’Asd Marianella Calcio piazza un importante colpo di esperienza per il reparto arretrato ufficializzando l’arrivo di Ciro Manzi. Il difensore centrale, classe 1987, approda in maglia azzurra portando con sé un bagaglio tecnico e caratteriale di assoluto spessore, maturato in anni di militanza nel panorama calcistico nazionale.
Nel corso della sua lunga carriera tra Serie D ed Eccellenza, Manzi ha indossato maglie prestigiose di piazze storiche del calcio campano come Cavese, Turris, Savoia, Gladiator, Scafatese e Battipagliese.
Con questo innesto, il club mette a disposizione dello staff tecnico un profilo di grande affidabilità, capace di garantire leadership, personalità e profonda conoscenza della categoria per guidare la difesa nel prosieguo della stagione.