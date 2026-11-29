Nel celebre affresco cinematografico firmato da Francis Ford Coppola, William “Willi” Cicci rappresenta l’archetipo del perfetto soldato mafioso: leale, pragmatico, disciplinato e pronto a eseguire ogni ordine senza esitazioni. Presente sia ne Il padrino (1972) che ne Il padrino – Parte II (1974), il personaggio è interpretato con grande realismo e presenza scenica da Joe Spinell, divenendo uno dei volti più riconoscibili della vecchia guardia newyorkese legata alla famiglia Corleone.

Gli esordi con Clemenza e il battesimo di fuoco

Willi Cicci muove i suoi primi passi all’interno del regime guidato da Peter Clemenza, storico caporegime di Vito Corleone. La sua fedeltà assoluta lo rende presto uno degli uomini di fiducia più impiegati nelle operazioni più delicate della famiglia.

Durante la sanguinosa resa dei conti orchestrata da Michael Corleone per eliminare i vertici delle famiglie rivali, è proprio Cicci, su ordine diretto di Clemenza, a portare a termine l’omicidio di Ottilio Cuneo (ribattezzato Carmine Cuneo nel doppiaggio italiano del primo film), uno dei boss nemici dei Corleone. Subito dopo, partecipa anche all’operazione per eliminare Salvatore Tessio, il caporegime traditore passato segretamente dalla parte di Emilio Barzini (chiamato Barrese nel doppiaggio originale italiano), capo dell’omonima famiglia rivale.

Al fianco di Frankie Pentangeli e la deposizione al Senato

Con il passare degli anni e l’ascesa di Frankie Pentangeli — caporegime di Clemenza divenuto a sua volta boss e succeduto allo stesso Clemenza nel ruolo di don a New York — Cicci prosegue la sua militanza nello stesso gruppo, assumendo l’incarico fondamentale di guardia del corpo personale di Pentangeli.

La sua fedeltà viene messa a dura prova durante il fallito agguato teso ai danni del suo nuovo capo: nella violenta sparatoria che segue l’attentato, Willi Cicci rimane ferito. Tuttavia, la svolta più drammatica del suo percorso arriva sul piano giudiziario. Quando Pentangeli decide di collaborare con la giustizia — diventando a sua insaputa una pedina manovrata da Hyman Roth — Cicci segue le direttive del suo boss pentito e accetta di testimoniare contro Michael Corleone davanti alla commissione d’inchiesta del Senato, descrivendo nel dettaglio la struttura gerarchica e i meccanismi interni della “famiglia”.

Il retroscena mancato de “Il padrino – Parte III”

Il legame tra Willi Cicci e la saga sarebbe dovuto proseguire anche nel capitolo conclusivo della trilogia. Francis Ford Coppola e Mario Puzo, infatti, avevano progettato di reintrodurre il personaggio ne Il padrino – Parte III (1990), promuovendolo al rango di nuovo boss della famiglia Corleone in qualità di successore di Pentangeli.

Purtroppo, la prematura scomparsa dell’attore Joe Spinell costrinse gli autori a rivedere i piani e a eliminare definitivamente Cicci dalla sceneggiatura, sostituendone il ruolo narrativo con l’introduzione di un nuovo personaggio: Joey Zasa.