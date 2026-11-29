Il radiocronista Rai, presidente della giuria della quinta edizione del Festival, racconta episodi, emozioni e retroscena del calcio italiano e internazionale.

Un viaggio attraverso le emozioni del calcio, i ricordi di una carriera e i retroscena dei grandi protagonisti dello sport. Francesco Repice, storica voce di Rai Radio 1 e di Tutto il calcio minuto per minuto, è stato protagonista della serata di premiazione della quinta edizione dell’International Sport Film Festival, venerdì 27 novembre 2026, al Supercinema di Castellammare di Stabia.

Il giornalista, presidente della giuria della manifestazione organizzata da Parallax Vision ETS, ha ripercorso, dialogando con il direttore del Festival Nicola D’Auria, alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, attraverso la proiezione delle immagini accompagnate dalle sue radiocronache.

Dalla vittoria dell’Italia agli Europei agli scudetti di Napoli, Milan e Inter, passando per le imprese della Juventus in Champions League e l’amore per la Roma. Nel corso dell’incontro, Repice ha raccontato anche diversi retroscena legati ai protagonisti del calcio contemporaneo.

Antonio Conte e la mentalità vincente: dai festeggiamenti interrotti alla maschera d’ossigeno

Tra i diversi argomenti affrontati durante la serata, Francesco Repice si è soffermato sulla mentalità di Antonio Conte, ricordando alcuni episodi legati alla sua esperienza sulla panchina della Juventus e della Nazionale italiana.

«Ho conosciuto calciatori della Juventus di Conte che hanno vinto lo scudetto. […] Un calciatore era uscito a festeggiare con una torta e lo champagne; Conte si incazzò come una furia: “Tutti dentro, adesso dobbiamo fare il record di punti”. Non ti molla mai, lui è così».

Repice ha poi raccontato un particolare episodio riguardante la preparazione atletica dei calciatori della Nazionale.

«Lui vive per la vittoria. È la cultura della Juventus: quando Boniperti diceva “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Conte viene da quella cultura, che va rispettata anche perché è esigente con se stesso fino al martirio. Ho visto giocatori che per lui sono arrivati con la maschera d’ossigeno pur di andare agli Europei».

E ancora:

«Ho visto gente di grande nome massacrarsi pur di partire per gli Europei, arrivando alla fine con la maschera d’ossigeno. Lui ti porta a quel livello».

Napoli, la frase di Spalletti che racchiude il senso del terzo scudetto

Nel ripercorrere le emozioni dei due scudetti conquistati dal Napoli nel 2023 e nel 2025, il radiocronista ha ricordato una frase pronunciata da Luciano Spalletti all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno.

«La squadra andava bene, benissimo, vinceva sempre. E lui disse quella frase che mi rimase impressa: “Non toccate nulla, per carità. Non toccate nulla. State buoni, non toccate nulla”. Non so, volevano cambiare l’abitudine di un allenamento, di farlo alla rifinitura. “Non toccate nulla, per carità”, perché aveva paura che forse quella magia… Ecco, per me quello scudetto è in quella frase».

«Oltre al fatto che il Napoli giocava un calcio meraviglioso, con calciatori meravigliosi, lui era riuscito a costruire un giocattolo splendidamente orchestrato. Però ci deve essere altro per vincere, devi avere altro dentro; e lì c’era tutto. Quella frase pronunciata fuori da Castel Volturno, mentre i tifosi gli dicevano delle cose, mi è rimasta impressa».

Lo scudetto del Milan raccontato senza vedere il campo

Particolarmente curioso il retroscena professionale legato alla conquista dello scudetto del Milan nel maggio del 2022, al termine della partita contro il Sassuolo.

Repice ha raccontato come, in quella circostanza, si sia trovato a descrivere parte dei festeggiamenti senza poter vedere direttamente quanto accadeva sul terreno di gioco.

«Il collega che doveva fare la radiocronaca con me era ammalato. Dovevo intervistare gli allenatori, quindi ero già nello spogliatoio, ma allo stesso tempo dovevo raccontare ciò che accadeva in campo senza poterlo vedere. Una regista mi descriveva le immagini, anche Ibrahimovic col sigaro; io raccontavo come se fossi lì, ma in realtà non vedevo nulla: mi veniva raccontato e io lo riportavo».

Un episodio che testimonia anche la capacità di adattamento richiesta a chi, attraverso la radio, deve trasformare le parole in immagini per gli ascoltatori.

Cristiano Ronaldo e il retroscena raccontato da Carlo Ancelotti

Tra i grandi campioni incontrati nel corso della sua carriera, spazio anche a Cristiano Ronaldo e alla sua straordinaria dedizione al lavoro.

Repice ha ricordato un episodio che gli fu raccontato direttamente da Carlo Ancelotti, relativo al periodo trascorso dal portoghese al Real Madrid.

«Giocatore meraviglioso, giocatore pazzesco, un bomber strepitoso. Vive per il gol, per la cura del suo corpo: è un professionista. Ricordo che una notte Carlo Ancelotti mi raccontò di un ritorno da una trasferta ad agosto, forse un’amichevole: erano in giro da globetrotters durante la pausa estiva».

«Ronaldo torna alle quattro di mattina e si fa aprire Valdebebas, perché ancora non aveva la crioterapia a casa. Doveva fare lo scarico e mettersi nella vasca gelata. Si arriva a quei livelli perché, come dicono, il focus è tutto sul gioco, sulla preparazione, sull’allenamento. E così si diventa Cristiano Ronaldo».

Zidane e quella giocata che gli provocò un conato di vomito

Nonostante la grande ammirazione per Cristiano Ronaldo, Repice ha raccontato come altri campioni siano riusciti a trasmettergli emozioni differenti, ricordando in particolare una giocata di Zinedine Zidane a Parma.

«Però vedere da bordo campo Zidane, Ronaldo il Fenomeno, Totti: quei giocatori mi hanno dato qualcosa di diverso. Una volta, per Zidane, mi venne un conato di vomito. Ero a Parma: pioggerellina, nebbia, campo brutto. Arriva una palla quasi ingiocabile; lui la ferma in corsa, fa cadere il difensore, supera l’altro con una finta e con l’esterno mette Inzaghi davanti alla porta. Mi chiesi: “Ma che roba è?”».

«Ho visto da vicino calciatori fare cose straordinarie. Probabilmente Cristiano Ronaldo non mi ha mai dato quella stessa sensazione».

La Nazionale, gli stranieri e il futuro di Pio Esposito

Nel corso della serata, Francesco Repice ha espresso anche la propria opinione sulla presenza dei calciatori stranieri nel campionato italiano e sulle prospettive della Nazionale.

«Non credo alla tesi dei “troppi stranieri”. C’è la libera circolazione dei lavoratori e non possiamo derogare a quel principio per il pallone. Se un giocatore è forte emerge, e se è degno della maglia azzurra prima o poi la indossa».

Particolarmente significativo il giudizio su Francesco Pio Esposito.

«È forte in tutte le fasi della partita e nei fondamentali. Secondo me è uno dei giovani più importanti al mondo; sono convinto che tra due o tre anni competerà per il Pallone d’Oro».

Maradona come esempio per le nuove generazioni

Inevitabile, a pochi chilometri da Napoli, il riferimento a Diego Armando Maradona. Repice ha ribadito la propria posizione sul valore umano del campione argentino, andando oltre le sue straordinarie qualità calcistiche.

«Per me questo argomento è molto complicato: so di andare incontro a critiche feroci, perché l’ho già detto. Per me Diego è stato un esempio anche per i più giovani, nella sua vita. Non esistono le famiglie del Mulino Bianco: non è vero che tutto va sempre bene e ti riesce tutto. La vita è piena di demoni, trappole, imprevisti e catastrofi. Lui però non si è mai nascosto, ci ha messo sempre la faccia».

«E soprattutto Diego Armando Maradona si è schierato sempre con i più deboli».

L’appello di Repice alle tifoserie di Roma e Napoli

Uno dei momenti più significativi dell’incontro è stato quello dedicato al rapporto tra le tifoserie di Roma e Napoli. Repice, che non ha mai nascosto la propria fede romanista, ha ricordato un gesto ricevuto dai sostenitori partenopei in occasione del terzo scudetto.

«I tifosi a Napoli, il primo anno dello scudetto, fecero per me una cosa che non dimenticherò: sanno tutti che sono romanista. Lotterò perché questa storia di rivalità finisca: sono due popoli troppo vicini per essere nemici e la cosa mi tormenta. Uscii da un ristorante e trovai ragazzi con uno striscione col mio nome e dei fumogeni».

«Io ho vissuto il gemellaggio tra i tifosi di Roma e Napoli: era meraviglioso».

Da qui il suo appello alla riconciliazione.

«Sogno che quel muro venga abbattuto, che le due bandiere tornino a incontrarsi in mezzo al campo e che i ragazzi dei rioni e delle periferie possano abbracciarsi di nuovo. Non è giusto che continui così».

Il valore dello sport oltre il risultato

Tra i temi affrontati all’International Sport Film Festival anche il valore della sconfitta e l’importanza di riconoscere il percorso compiuto dagli atleti, indipendentemente dal risultato finale.

«Daniele De Rossi ha detto una cosa che condivido: dire che i secondi sono “i primi degli ultimi” è una grande sciocchezza. Quella medaglia d’argento te la sei sudata; non devi svenderla».

«Non devi svilire quella medaglia, anzi devi esaltarla. È il percorso che hai fatto, hai dato tutto. Devi onorarla ogni giorno, guardarla e dire: “Sono arrivato fin lì”».

Un messaggio che sintetizza lo spirito dell’International Sport Film Festival, manifestazione che attraverso il cinema, gli incontri e le testimonianze dei suoi protagonisti racconta lo sport nella sua dimensione agonistica, umana, sociale e culturale.

Una serata nella quale Francesco Repice, oltre a ripercorrere le grandi imprese sportive attraverso la sua inconfondibile voce, ha restituito al pubblico il significato più profondo del calcio: un patrimonio di emozioni, ricordi, identità e appartenenza che va ben oltre i novanta minuti di una partita.