Il Portici ha annunciato ufficialmente il ritorno di Kevin Amoriello. Il calciatore, classe 2003, rientra così nella famiglia biancoazzurra per riabbracciare la squadra della sua città.

Dopo aver chiuso la stagione 2025/2026 proprio con il Portici, Amoriello aveva iniziato l’attuale annata sportiva tra le fila del Pompei, sempre nel campionato di Eccellenza. Proprio all’indomani dello scontro diretto tra Portici e Pompei disputato la scorsa settimana, la società ha definito la trattativa che sancisce il suo rientro in organico.

L’operazione nasce dalla volontà condivisa del club e dello stesso giocatore, da sempre legato ai colori e all’ambiente porticese. Queste le sue prime dichiarazioni ufficiali dopo la firma:

«Tornare a Portici è sempre un’emozione speciale. Questa è la città in cui sono nato e poter indossare nuovamente la maglia della squadra della mia città è motivo di grande orgoglio e soddisfazione».

Con questo innesto il Portici ritrova un profilo che conosce già bene l’ambiente e la piazza, pronto a mettere entusiasmo e senso di appartenenza al servizio della squadra per il prosieguo della stagione.