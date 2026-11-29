Un pomeriggio da dimenticare per la Juve Stabia, che cade 3-1 sul campo della Carrarese allo Stadio dei Marmi e incassa la terza sconfitta consecutiva. Una battuta d’arresto pesante per forma e sostanza, maturata al termine di una gara in cui le Vespe sono apparse lungamente in difficoltà sul piano del ritmo e delle idee, fino al crollo nella ripresa e a un finale ad altissima tensione.

Nel primo tempo la formazione gialloblù fatica a costruire gioco: la manovra a centrocampo è lenta e prevedibile, priva di guizzi in grado di impensierire con continuità la retroguardia toscana. La Carrarese prova a pungere con maggiore insistenza, trovando però sulla sua strada un attento Vismara, decisivo prima in uscita su un cross velenoso di Parlanti e poi a terra su una conclusione dalla distanza di Rubino. L’unica vera occasione per la Juve Stabia arriva al 31′, quando Kumi recupera palla e verticalizza per Maistro, che però a tu per tu con Pizzignacco calcia in modo debole e centrale sprecando una grande opportunità.

Al rientro dagli spogliatoi l’equilibrio si spezza immediatamente e per i gialloblù inizia l’incubo. Nel giro di poco più di dieci minuti la Carrarese chiude i conti sotto i colpi di un avvio di ripresa devastante: al 47′ lo sfortunato autogol di Baldi, che devia nella propria porta un tiro-cross di Rubino, sblocca il risultato; al 55′ Braunöder raddoppia raccogliendo una respinta della difesa ospite sugli sviluppi di un calcio piazzato, mentre al 58′ Parlanti firma il 3-0 approfittando di una retroguardia stabiese completamente assente.

Sul triplo svantaggio mister De Giorgio corre ai ripari dalla panchina e l’unica nota lieta della serata arriva proprio da uno dei subentrati: al 62′ Di Nardo trova il gol del 3-1 con una bella conclusione dalla distanza, rendendo meno amaro il passivo ma alimentando inevitabilmente i rimpianti per la sua esclusione dall’undici titolare. Nel finale, nonostante qualche tentativo generoso di Sibilli, la Juve Stabia perde completamente la lucidità e chiude la gara addirittura in nove uomini per le espulsioni di Battistella e Bellich, fotografia di una trasferta nerissima da archiviare al più presto per provare a rialzare la testa già dal prossimo turno.