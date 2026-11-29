La Puteolana 1902 mette a segno un importante innesto di mercato e ufficializza l’arrivo di Domenico Russo. Il centrocampista, classe 2001, entra così a far parte della rosa granata per portare qualità, dinamismo e personalità alla mediana guidata da mister Giovanni Sannazzaro.

Cresciuto nei settori giovanili di Benevento e Avellino, Russo vanta già un percorso significativo nei campionati nazionali e nel calcio campano, avendo indossato nel corso della sua carriera le maglie di Portici, Gladiator, Savoia e Real Normanna.

Proprio con la Real Normanna (oggi Real Aversa 1925) il centrocampista ha disputato la passata stagione in Serie D, lavorando alle dipendenze di mister Sannazzaro. L’approdo in granata segna dunque un ritrovato connubio tecnico con l’allenatore casertano, che conosce bene le doti tattiche e caratteriali del giocatore.