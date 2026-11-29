Ci sono momenti, in una stagione, in cui si giunge al bivio. Ieri sera la Salernitana avrebbe potuto imboccare la strada che portava all’inizio di una rimonta in classifica, in un campionato tutto sommato mediocre e che concede diverse possibilità di recupero. E, invece, è bastato un onesto e determinato Monopoli a stroncare sul nascere i sogni di gloria dei granata: 2-1 il risultato finale per i pugliesi. Eppure, la Salernitana arrivava al match di ieri sulle ali dell’entusiasmo del successo col Catania e della vittoria sfiorata a Caserta: con una vittoria sui falchetti i granata avrebbero compiuto un bel balzo in avanti in classifica. Invece lo stop di ieri, arrivato dopo l’ennesima contestazione della curva Sud, segna un momento davvero complicato per i sostenitori del cavalluccio. La zona playout si avvicina sempre di più e la squadra non dà l’idea di volersi riprendere in maniera definitiva.

Primi 45 minuti incoraggianti per i padroni di casa

Mister Di Bari presenta qualche novità nell’undici iniziale: a centrocampo fuori Tascone e dentro Gyabuaa, mentre in avanti Lagumina guida l’attacco insieme a D’Ursi ed Achic. In difesa, invece, Capuano affianca Heinz, sugli esterni agiscono Villa e Llano. Il Monopoli presenta una formazione quadrata, solida ma al tempo stesso sbarazzina, capace di improvvisi ribaltamenti di fronte. In ogni caso, per tutto il primo tempo gli uomini di Di Bari forniscono una prestazione positiva: la squadra sembra determinata a voler raggiungere il successo, ma, come spesso accade, non è precisa sotto porta e non riesce ad infilare il pur bravo Capone. Si arriva così alla fine del primo tempo col risultato bloccato sullo 0-0 ma con l’impressione che la squadra di casa possa avere la meglio sugli ospiti.

Gli ospiti prendono il comando nel secondo tempo

La ripresa vede invece un Monopoli molto più aggressivo ed una Salernitana che non riesce più a ripartire e che si vede annullare anche un goal per un fuorigioco millimetrico. Gli ospiti col passare del tempo prendono sempre più coraggio ed al 66′ è Gioielli a portare in vantaggio i suoi. Il vantaggio appare meritato, in virtù di quanto visto nella ripresa. A quel punto la Salernitana perde le distanze tra i reparti e dopo 5 minuti arriva addirittura il raddoppio dei pugliesi grazie ad una bella giocata di Scipioni al 71′ che infila Galeotti con un bel tiro a giro a fil di palo. A quel punto i granata tentano la rimonta disperata e vengono premiati dalla rete di D’Ursi all’84. Rete che arriva, però, troppo tardi. Non bastano i 4 minuti di recupero e la gara si chiude con il Monopoli che espugna l’Arechi per 2-1.

L’ammissione del patron Iervolino

Una sconfitta amara, che getta ombre sulla squadra di Di Bari, apparsa troppo permeabile a centrocampo e senza un’idea di gioco vera e propria. Ma a prendere la scena in queste ore è patron Iervolino con le sue dichiarazioni. L’imprenditore di Palma Campania rompe gli indugi e si dichiara pronto a cedere il club, invocando addirittura l’aiuto dei tifosi e della città. Insomma, l’era Iervolino sembra davvero giunta all’epilogo. Serve ora una proposta concreta di qualcuno che possa veramente essere pronto a rilanciare il club. Intanto, occorre mantenere la categoria!