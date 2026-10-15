Napoli, stop ai diesel fino a Euro 5: orari e divieti

Nuove limitazioni alla circolazione a Napoli per contrastare l’inquinamento atmosferico. Da lunedì 19 ottobre 2026 scatterà il divieto di transito per diverse categorie di veicoli, comprese le auto diesel fino a Euro 5, su tutto il territorio comunale.

Le restrizioni, disposte dal Servizio tutela dell’ambiente, della salute e del paesaggio del Comune di Napoli con un’ordinanza dirigenziale del 13 ottobre, resteranno in vigore fino al 31 marzo 2027.

Il provvedimento prevede divieti nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, con alcune strade escluse e specifiche deroghe.

Quali veicoli non potranno circolare

Le limitazioni riguardano diverse categorie di automobili, mezzi commerciali e motocicli, individuate in base alla classe ambientale e al tipo di alimentazione.

In particolare, non potranno circolare durante gli orari stabiliti:

Auto e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, indipendentemente dall’alimentazione.

Auto diesel fino a Euro 5, compresa la classe Euro 5b.

Veicoli commerciali diesel delle categorie N1, N2 e N3 fino a Euro 5, inclusa Euro 5b.

Motocicli e ciclomotori fino a Euro 2.

Il divieto riguarda i veicoli a gasolio con alimentazione esclusiva e si applica sull’intero territorio cittadino, fatta eccezione per gli assi stradali espressamente esclusi.

Le strade escluse dal divieto

L’ordinanza consente la circolazione dei veicoli interessati dalle restrizioni lungo alcuni collegamenti principali.

Restano esclusi dai divieti la rete autostradale cittadina, nei tratti compresi nel territorio comunale, il raccordo A1 Napoli-Roma, il raccordo A3 Napoli-Salerno, la strada regionale ex SS 162 e il raccordo di viale Fulco di Calabria.

Su questi assi viari sarà quindi possibile transitare anche con i mezzi soggetti alle limitazioni previste nel resto della città.

Le deroghe previste dall’ordinanza

Il Comune ha individuato diverse categorie di veicoli autorizzati a circolare anche durante le fasce orarie interessate dai divieti.

Tra le principali eccezioni figurano i mezzi utilizzati da persone con disabilità, munite di regolare contrassegno, e quelli destinati al trasporto di persone con gravi patologie che necessitano di terapie periodiche, previa documentazione medica.

Sono inoltre esentati i veicoli delle forze dell’ordine, della Protezione Civile, delle Forze Armate e dei servizi pubblici essenziali, oltre ai mezzi impegnati in interventi urgenti.

Potranno continuare a circolare anche taxi, autobus del trasporto pubblico, autobus turistici e scuolabus durante lo svolgimento del servizio.

Le deroghe comprendono inoltre i veicoli storici e d’epoca ufficialmente riconosciuti, quelli delle autoscuole durante esercitazioni ed esami, i mezzi adibiti al trasporto di medicinali e materiali sanitari urgenti, nonché i veicoli utilizzati da medici per visite domiciliari urgenti e dagli operatori dell’informazione durante le attività professionali.

Tra le eccezioni rientrano anche i veicoli intestati a residenti in altre regioni, purché abbiano a bordo almeno una persona non residente in Campania, e i mezzi di servizio dei consoli riconoscibili dagli appositi contrassegni.

Multe fino a 678 euro

Per chi non rispetta le limitazioni sono previste sanzioni amministrative da 168 a 678 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 13-bis, del Codice della Strada, salvo che il fatto costituisca reato.

Le restrizioni rientrano nelle misure comunali per il miglioramento della qualità dell’aria, previste dalla deliberazione di Giunta n. 193 del 18 giugno 2020.

Dal 19 ottobre, dunque, gli automobilisti che si spostano a Napoli dovranno prestare particolare attenzione alla classe ambientale del proprio veicolo, agli orari di applicazione del divieto e alle strade sulle quali la circolazione rimane consentita.