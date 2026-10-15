Gragnano, separazione da Alessio Paladino: risoluzione consensuale del contratto

Le strade del Gragnano e di Alessio Paladino si separano. Con una nota ufficiale rilasciata dalla società, il club ha reso noto di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore.

Si chiude così, dopo appena due mesi, l’avventura di Paladino in maglia gialloblù, in un clima di rispetto reciproco e con i ringraziamenti del club per l’impegno profuso in questa breve ma intensa parentesi di stagione.

La nota del club e il messaggio di Paladino

La dirigenza ha espresso il proprio gratitudine al giocatore per il percorso condiviso, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva e personale.

Lo stesso Paladino ha voluto affidare ai canali ufficiali del club un commosso ed elegante messaggio di commiato rivolto alla piazza, alla squadra e alla tifoseria:

«Sono arrivato solo due mesi fa: possono sembrare pochi, ma sono stati mesi molto intensi per tutte le vicissitudini vissute insieme. Vado via perché oggi sento che la carica e la motivazione di inizio agosto non sono più le stesse. Credo sia giusto, per tutti, fare un passo indietro e ritrovare me stesso.

Tengo a ringraziare di cuore la società, lo staff e i miei compagni per come mi hanno accolto e per il rispetto dimostrato. Un ringraziamento davvero speciale va ai tifosi: il vostro calore e la vostra passione sono da categorie superiori e non vi nascondo che mi mancherete tanto.

Me ne vado portando con me un bellissimo ricordo e un rapporto di grande stima reciproca. Un sincero in bocca al lupo a tutti per il resto della stagione: da oggi Gragnano ha un tifoso in più».

Un ” divorzio” all’insegna della correttezza

Traspare grande maturità nelle parole del calciatore, che ha preferito fare un passo indietro per onestà intellettuale nei confronti dell’ambiente e dei compagni. Il Gragnano perde così una pedina del proprio organico, ma preserva un rapporto di profonda stima con un atleta che, pur nella brevità della sua permanenza, ha saputo cogliere l’essenza della passione della piazza gragnanese.