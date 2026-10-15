Napoli, subito campo verso Venezia: buone notizie dal Training Center, tre rientri in gruppo!

Non c’è tempo per tirare il fiato in casa azzurra. Subito dopo le fatiche della notte europea di Champions League, il Napoli è tornato subito al lavoro sul terreno di gioco del centro sportivo di Castel Volturno per iniziare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo contro il Venezia.
Il report della seduta: gestione delle forze e lavoro tattico
La squadra è stata divisa in due gruppi di lavoro per gestire al meglio le energie in vista del match in laguna:
I titolari di Champions: Chi è sceso in campo dal primo minuto nella sfida europea ha svolto una sessione di lavoro defaticante e di scarico in palestra e sul campo.
Il resto della rosa: Il gruppo dei calciatori non impiegati o subentrati ha svolto un’iniziale fase di attivazione fisica per poi passare a un lavoro ad alta intensità incentrato su esercitazioni tattiche nella fase di possesso palla.
Partitina finale: La seduta si è conclusa con la consueta e combattuta partitina a campo ridotto.
Infornata di buone notizie: Alisson, Anguissa e Olivera in gruppo
La notizia più importante della giornata per lo staff tecnico azzurro riguarda l’infermeria e le condizioni dei singoli. Si sono infatti allenati regolarmente a pieni ritmi insieme al resto dei compagni Alisson, Frank Anguissa e Mathias Olivera.
Tre recuperi fondamentali che garantiscono ampie alternative e preziosa freschezza tattica in vista della trasferta veneta, dove il Napoli cercherà di conquistare tre punti cruciali per la classifica prima della pausa.