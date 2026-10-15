“Facciamo rete per il territorio”: Marianna Di Somma commenta il successo dell’evento con Don Roberto Faccenda

Un momento di profonda riflessione, comunità e valore formativo. Presso la sede del Circolo Velico Stabia, si è tenuta la presentazione ufficiale di “A(r)marsi con cinque ciottoli”, la nuova opera letteraria del sacerdote Don Roberto Faccenda.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per ribadire la visione del Circolo: non solo punto di riferimento strategico per lo sport e tradizione cittadina, ma reale ed effervescente presidio culturale e sociale per tutto il territorio.

Una sinergia vincente per il territorio

Il successo della manifestazione è stato reso possibile grazie alla straordinaria collaborazione e alla sinergia con eccellenze scolastiche e realtà associative locali. Un sentito ringraziamento va a:

Istituto Professionale Alberghiero “F. S. Viviani” di Castellammare di Stabia, per la professionalità, l’accoglienza e il prezioso supporto garantito durante l’evento;

Associazione Meridiani, presieduta da Alfonso Giarletta, per la costante attenzione ai temi della promozione territoriale e della responsabilità sociale;

Associazione Utopia, guidata dall’ Avvocato Pasquale Calabrese, per l’impegno profuso nel creare occasioni di crescita civica e culturale.

Le parole delle Istituzioni

Un ringraziamento speciale e sentito giunge da Marianna Di Somma, Deputata ai Rapporti Istituzionali e allo Sviluppo Associativo del Circolo Velico Stabia:

«Il Circolo Velico Stabia si conferma ancora una volta la ‘casa dello sport’, ma anche un solido faro di cultura, dialogo e inclusione per Castellammare e l’intera area costiera. Un grazie di cuore va all’Istituto Alberghiero Viviani, all’Associazione Meridiani con Alfonso Giarletta e all’Associazione Utopia con Pasquale Calabrese: solo facendo rete tra istituzioni, scuola e terzo settore possiamo costruire progetti dal forte impatto educativo e sociale. La presenza e l’opera di Don Roberto Faccenda ci ricordano quanto sia fondamentale investire sui valori e sulle giovani generazioni».