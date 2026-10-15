Novantacinque valigie vuote a Napoli: l’installazione che denuncia la tratta dei minori

Novantacinque valigie vuote in piazza Garibaldi, a Napoli, per raccontare le storie dei minori vittime della tratta di esseri umani e richiamare l’attenzione sui diritti negati dall’exploitation. È il significato dell’installazione “L’infanzia rubata, viaggio di sola andata”, protagonista dell’iniziativa “La Piazza non Tratta”, in programma il 18 ottobre, dalle 16 alle 18:30.

L’evento, promosso da Bella Piazza e dal progetto Fuori Tratta, si inserisce nelle iniziative per la XX Giornata europea contro la tratta di esseri umani e coinvolgerà cittadini, associazioni e realtà impegnate nella tutela delle persone vulnerabili.

Il significato delle valigie

Una valigia rappresenta generalmente la possibilità di partire, viaggiare e costruire nuove opportunità. In questa installazione diventa invece il simbolo di ciò che la tratta sottrae ai più giovani: sicurezza, affetti, dignità e libertà di scegliere il proprio futuro.

Il numero delle valigie richiama un dato preciso. Secondo le cifre riportate da Save the Children, nei primi sei mesi del 2026 sono stati segnalati al Sistema Nazionale Antitratta 95 minorenni, su un totale di 1.581 persone.

Il fenomeno riguarda anche il resto d’Europa. Nel 2024, nei Paesi dell’Unione Europea, sono state identificate 1.555 vittime minorenni di tratta, pari al 16% del totale. Nel 77% dei casi si trattava di bambine e ragazze.

Gli appuntamenti in piazza

L’iniziativa, a cura del Comune di Napoli e della cooperativa sociale Dedalus, prenderà il via alle 16 con “Voci in Piazza”, i saluti istituzionali e l’inaugurazione dell’installazione.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno attività di sensibilizzazione e momenti di partecipazione. Tra questi, il laboratorio di treccine “Intreccio di Vita”, curato da Tracy Ibuka, e “Tessere la Rete dei Diritti e dei Servizi”, uno spazio di confronto con le organizzazioni del territorio.

Alle 16:30 sarà proposta “La storia di Fatima”, tratta da “Voci di Donne”, nell’ambito dell’appuntamento “Storie in Viaggio”.

Spazio anche alla musica con “Suoni Fuori Tratta”: i partecipanti potranno portare un vinile e scegliere una canzone contro la tratta e lo sfruttamento.

Tra le 17 e le 17:30 è inoltre prevista la consegna del marchio etico “Mei – Made in Ethical Italy” alle aziende virtuose del territorio.

Informazione e tutela dei diritti

Accanto alle attività culturali, la manifestazione offrirà occasioni di ascolto e informazione attraverso i servizi e le associazioni della rete locale.

Sarà presente anche un punto informativo sui Centri di permanenza per il rimpatrio, in vista del corteo nazionale contro il Cpr previsto a Castel Volturno il 24 ottobre.

Il punto di riferimento per la giornata sarà la Portineria Garibaldi, in piazza Garibaldi 152.

L’appuntamento rientra nel percorso di Bella Piazza, progetto di co-gestione pubblico-privato degli spazi di piazza Garibaldi, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud insieme a una rete di enti e fondazioni.

Un pomeriggio che, attraverso il simbolo delle valigie vuote, intende riportare al centro dell’attenzione le storie dei bambini e degli adolescenti ai quali lo sfruttamento ha sottratto diritti e opportunità.