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Serie BKT, 7ª giornata: Rapuano per Juve Stabia-Südtirol. Tutte le designazioni ufficiali dell’AIA

Gianluca Apicella
Quarto ufficiale della IV giornata di campionato di Serie C - Girone C tra Siracusa e Benevento
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L’AIA CAN ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 7ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma nel weekend da venerdì 16 a domenica 18 ottobre.

Focus Juve Stabia-Südtirol: la scelta cade su Rapuano

Per la delicata ed entusiasmante sfida tra Juve Stabia e Südtirol, in programma domenica 18 ottobre alle ore 15:00 nella cornice dello stadio Romeo Menti, l’AIA ha designato un profilo di assoluta garanzia ed esperienza: il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

La squadra arbitrale completa per il match delle Vespe:

  • Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)

  • Assistenti di linea: Luciani – Cortese

  • Quarto Ufficiale: Acquafredda

  • VAR: Piccinini

  • AVAR: Dionisi

Il quadro completo delle designazioni della 7ª Giornata

Ecco l’elenco di tutti i direttori di gara scelti per gli altri incontri del turno:

Venerdì 16 Ottobre

  • Hellas Verona – Catanzaro (h. 20:30)

    • Arbitro: Perri

    • Assistenti: Di Giacinto – Pistarelli | IV: Drigo

    • VAR: Santoro | AVAR: Gariglio

Sabato 17 Ottobre

  • Ascoli – Empoli (h. 15:00)

    • Arbitro: Mazzoni

    • Assistenti: Galimberti – Pedone | IV: Allegretta

    • VAR: Ghersini (On Site Stadio Del Duca) | AVAR: Di Vuolo (On Site Stadio Del Duca)

  • Benevento – Vicenza (h. 15:00)

    • Arbitro: Galipò

    • Assistenti: Zanellati – Tempestilli | IV: Esposito

    • VAR: Giua (On Site Stadio Vigorito) | AVAR: Fourneau (On Site Stadio Vigorito)

  • Carrarese – Modena (h. 15:00)

    • Arbitro: La Penna

    • Assistenti: Bianchini – Colaianni | IV: Marinelli

    • VAR: Baroni | AVAR: Di Paolo

  • Padova – Virtus Entella (h. 15:00)

    • Arbitro: Madonia

    • Assistenti: Rossi M. – Garzelli | IV: Feliciani

    • VAR: Prontera | AVAR: Paterna

  • Mantova – Palermo (h. 17:15)

    • Arbitro: Zufferli

    • Assistenti: Peretti – Boato | IV: Zanotti

    • VAR: Pezzuto | AVAR: Del Giovane

  • Pisa – Cremonese (h. 19:30)

    • Arbitro: Di Loreto

    • Assistenti: Di Gioia – Grasso | IV: Tremolada

    • VAR: Volpi | AVAR: Camplone

Domenica 18 Ottobre

  • Cesena – Avellino (h. 17:15)

    • Arbitro: Perenzoni

    • Assistenti: Gentile – Djurdjevic | IV: Cerea

    • VAR: Massimi | AVAR: Paganesi

  • Sampdoria – Arezzo (h. 19:30)

    • Arbitro: Colombo

    • Assistenti: Mastrodonato – Russo | IV: Turrini

    • VAR: Fabbri | AVAR: Del Giovane

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