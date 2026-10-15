Serie BKT, 7ª giornata: Rapuano per Juve Stabia-Südtirol. Tutte le designazioni ufficiali dell’AIA

L’AIA CAN ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 7ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma nel weekend da venerdì 16 a domenica 18 ottobre.
Focus Juve Stabia-Südtirol: la scelta cade su Rapuano
Per la delicata ed entusiasmante sfida tra Juve Stabia e Südtirol, in programma domenica 18 ottobre alle ore 15:00 nella cornice dello stadio Romeo Menti, l’AIA ha designato un profilo di assoluta garanzia ed esperienza: il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini.
La squadra arbitrale completa per il match delle Vespe:
Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)
Assistenti di linea: Luciani – Cortese
Quarto Ufficiale: Acquafredda
VAR: Piccinini
AVAR: Dionisi
Il quadro completo delle designazioni della 7ª Giornata
Ecco l’elenco di tutti i direttori di gara scelti per gli altri incontri del turno:
Venerdì 16 Ottobre
Hellas Verona – Catanzaro (h. 20:30)
Arbitro: Perri
Assistenti: Di Giacinto – Pistarelli | IV: Drigo
VAR: Santoro | AVAR: Gariglio
Sabato 17 Ottobre
Ascoli – Empoli (h. 15:00)
Arbitro: Mazzoni
Assistenti: Galimberti – Pedone | IV: Allegretta
VAR: Ghersini (On Site Stadio Del Duca) | AVAR: Di Vuolo (On Site Stadio Del Duca)
Benevento – Vicenza (h. 15:00)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Zanellati – Tempestilli | IV: Esposito
VAR: Giua (On Site Stadio Vigorito) | AVAR: Fourneau (On Site Stadio Vigorito)
Carrarese – Modena (h. 15:00)
Arbitro: La Penna
Assistenti: Bianchini – Colaianni | IV: Marinelli
VAR: Baroni | AVAR: Di Paolo
Padova – Virtus Entella (h. 15:00)
Arbitro: Madonia
Assistenti: Rossi M. – Garzelli | IV: Feliciani
VAR: Prontera | AVAR: Paterna
Mantova – Palermo (h. 17:15)
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Peretti – Boato | IV: Zanotti
VAR: Pezzuto | AVAR: Del Giovane
Pisa – Cremonese (h. 19:30)
Arbitro: Di Loreto
Assistenti: Di Gioia – Grasso | IV: Tremolada
VAR: Volpi | AVAR: Camplone
Domenica 18 Ottobre
Cesena – Avellino (h. 17:15)
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Gentile – Djurdjevic | IV: Cerea
VAR: Massimi | AVAR: Paganesi
Sampdoria – Arezzo (h. 19:30)
Arbitro: Colombo
Assistenti: Mastrodonato – Russo | IV: Turrini
VAR: Fabbri | AVAR: Del Giovane