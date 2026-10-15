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Venezia-Napoli a Sacchi di Macerata: designata la squadra arbitrale per il match del Penzo

Gianluca Apicella
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Con la ripresa del campionato, è tempo di designazioni arbitrali per il settimo turno della stagione. La sfida tra Venezia e Napoli, in programma sabato alle ore 15:00 nella suggestiva cornice dello stadio Pier Luigi Penzo, è stata affidata al signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Un appuntamento delicato per entrambe le formazioni, che vedrà la direzione di gara affidata a un fischietto marchigiano esperto e abituato a gestire le pressioni del massimo campionato.

La squadra arbitrale al completo

Ad affiancare il fischietto marchigiano in laguna ci sarà una squadra arbitrale ben collaudata sia sul terreno di gioco che in sala monitor:

  • Arbitro: Juan Luca Sacchi (Sezione di Macerata)

  • Assistenti di linea: Palermo e Vecchi

  • Quarto Ufficiale: Crezzini

  • VAR: Michael Fabbri

  • AVAR: Alberto Santoro

La supervisione tecnologica da Lissone affidata alla coppia Fabbri-Santoro garantirà la massima attenzione su episodi chiave e situazioni dubbie a supporto del lavoro di Sacchi sul rettangolo verde.

Verso il calcio d’inizio

Il match si preannuncia di fondamentale importanza sia per le ambizioni del Napoli che per il cammino salvezza degli arancioneroverdi. Il fischio d’inizio è fissato per sabato alle ore 15:00, quando le due squadre scenderanno in campo davanti ai tifosi del Penzo.

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