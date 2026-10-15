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L’ex Juve Stabia Stefano Dicuonzo è pronto per una nuova avventura

Gianluca Apicella
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Importante svolta tecnica per il San Nicola Chiaravalle Soverato: la società ha comunicato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mister Stefano Dicuonzo.

La dirigenza e tutta la famiglia del club hanno espresso grande fiducia e profondo entusiasmo per l’arrivo del nuovo allenatore, convinti che attraverso il lavoro quotidiano, lo spirito di sacrificio e l’unione del gruppo si possano gettare le basi per un cammino ricco di soddisfazioni e ambizioni sportive.

Un profilo di grande spessore: gli anni d’oro alla Juve Stabia

L’arrivo di Stefano Dicuonzo porta in dote un bagaglio d’esperienza di altissimo profilo nel calcio professionistico. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il neo tecnico del San Nicola ha scritto una delle pagine più prestigiose della sua carriera da calciatore con la maglia della Juve Stabia

Dopo una ricca carriera sul terreno di gioco tra Serie B e Serie C (con maglie importanti come quelle di Benevento, Pisa, Ravenna e Catanzaro oltre alla Juve Stabia), Dicuonzo ha intrapreso con successo la carriera da allenatore.

Negli ultimi anni ha consolidato la propria visione tattica lavorando come nello staff  al fianco di Mister Piero Braglia, suo mentore già ai tempi del campo. Un sodalizio che gli ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza delle dinamiche di spogliatoio, della gestione tattica della gara e del lavoro sul campo.

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