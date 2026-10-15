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Torre del Greco, auto si ribalta dopo lo scontro: un ferito grave

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Un grave incidente stradale ha segnato la notte a Torre del Greco, dove due automobili si sono scontrate in via Circumvallazione. Nell’impatto una delle vetture si è ribaltata e una delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni.

Lo schianto è avvenuto intorno all’una di notte. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti e i carabinieri della locale stazione.

Auto ribaltata dopo l’impatto

La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita. Le informazioni disponibili riferiscono dello scontro tra due vetture, con una delle auto che, in seguito all’impatto, si è ribaltata.

Particolare attenzione destano le condizioni di una delle persone coinvolte, che sarebbero gravi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri feriti soccorsi.

Strada chiusa per ore

L’incidente ha avuto conseguenze anche sulla circolazione. Via Circumvallazione e l’incrocio con corso Avezzana sono rimasti chiusi al traffico per molte ore durante la notte, per consentire le operazioni successive allo schianto.

I carabinieri intervenuti sul posto dovranno ricostruire quanto accaduto e accertare la dinamica dell’incidente.

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