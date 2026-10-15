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Riaperta la galleria di Pozzano, torna regolare il traffico

Ivano Cotticelli
Immagine generata da IA
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La galleria Santa Maria di Pozzano è tornata completamente percorribile. È stata ripristinata la circolazione lungo la statale 145 Sorrentina, nel collegamento tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, dopo gli interventi di riparazione dell’impianto antincendio danneggiato dal violento nubifragio del 25 settembre.

I lavori eseguiti da Anas sono stati completati in anticipo rispetto ai tempi previsti, consentendo la riapertura dell’intera infrastruttura, lunga circa cinque chilometri.

Riparazioni completate in anticipo

A rendere possibile il ripristino della piena funzionalità del tunnel è stata l’acquisizione di alcuni componenti speciali necessari alla riparazione della strumentazione antincendio.

Gli interventi hanno interessato il tratto compreso tra il chilometro 0,000 e il chilometro 3,700, dove gli impianti erano stati danneggiati dalle conseguenze del nubifragio che aveva colpito il territorio stabiese.

La conclusione delle operazioni ha permesso di garantire nuovamente le condizioni di sicurezza necessarie alla circolazione, con la riapertura già dalle prime ore del mattino, prima delle 7, orario inizialmente previsto.

Disattivato il bypass provvisorio

Con il ritorno alla piena percorribilità della galleria è stato possibile anche disattivare il bypass temporaneo predisposto durante il periodo di chiusura.

La soluzione provvisoria consentiva agli automobilisti di attraversare un tratto di 3,7 chilometri del tunnel, per poi proseguire lungo l’ex tracciato litoraneo della statale 145.

Ripristinato il collegamento sulla Sorrentina

La riapertura completa della galleria rappresenta un passaggio importante per la viabilità tra Castellammare di Stabia, Vico Equense e la Penisola Sorrentina.

Con il completamento degli interventi di Anas, gli automobilisti possono nuovamente percorrere l’intera infrastruttura senza dover utilizzare la deviazione provvisoria attivata dopo i danni provocati dal maltempo.

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