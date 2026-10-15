HomeCittàCastellammare di Stabia

Emozioni, confronto e grande partecipazione Circolo Velico Stabia: il successo della presentazione di “A(r)marsi con cinque ciottoli”

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Una cornice suggestiva, una sala gremita e un’atmosfera carica di calore ed entusiasmo. È stato un vero e proprio successo l’incontro svoltosi ieri sera, 14 ottobre, presso il Circolo Velico Stabia , in occasione della presentazione ufficiale del libro “A(r)marsi con cinque ciottoli” , ultima fatica letteraria di Don Roberto Faccenda.L’evento ha confermato l’impeccabile macchina organizzativa della struttura, capace di accogliere un pubblico eccezionalmente numeroso composto da famiglie, educatori e tantissimi giovani. Una serata speciale all’insegna della riflessione e dell’ispirazione, vissuta tra momenti di profonda introspezione e sincera condivisione.

A catalizzare l’attenzione dei presenti è stato proprio l’autore. Don Roberto Faccenda si è confermato ancora una volta un oratore magnetico e brillante: grazie a uno stile comunicativo diretto, intessuto di profonda empatia, contagioso carisma e una preziosa dose di ironia, il sacerdote ha saputo toccare le corde più intime del cuore del pubblico.

Durante il vivace e stimolante dialogo con Marianna Di Somma, Don Roberto ha guidato i presenti al cuore della sua opera, offrendo spunti di grande valore umano e spirituale.Un messaggio potente, ispirato alla celebre vicenda biblica di Davide e Golia, che ha risuonato con forza all’interno della sala, diventando una chiave di lettura e un invito alla speranza per ragazzi e adulti di fronte alle sfide quotidiane.

L’impatto della serata si è misurato soprattutto nel coinvolgimento del pubblico: sguardi attenti, sorrisi, applausi calorosi e domande spontanee hanno trasformato la presentazione in un reale momento di crescita comunitaria.L’incontro si è concluso tra i ringraziamenti generali e un lungo momento dedicato al firmacopie, lasciando ai partecipanti il ricordo di un’esperienza ricca di significato e spunti da portare nel cuore.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Il Napoli Basketball dimostra di essere una certezza anche in Eurocup, vince contro il Slask Wroclaw per 86-82
Articolo successivo
Riaperta la galleria di Pozzano, torna regolare il traffico

LEGGI ANCHE

Calcio

Un bomber per il Real Forio: ufficiale l’arrivo di Mădălin Țandără!

Un rinforzo di grande spessore e peso specifico per il reparto offensivo del Real Forio 2014. La società biancoverde è lieta di comunicare l’ingaggio...
Politica

La ripresa o la fine dell’esecuzione capitale?

Dopo ottant’anni, negli Stati Uniti un uomo verrà giustiziato da un plotone d’esecuzione, nuovamente con una fucilazione, come ai tempi della Seconda guerra mondiale....
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA