Emozioni, confronto e grande partecipazione Circolo Velico Stabia: il successo della presentazione di “A(r)marsi con cinque ciottoli”

Una cornice suggestiva, una sala gremita e un’atmosfera carica di calore ed entusiasmo. È stato un vero e proprio successo l’incontro svoltosi ieri sera, 14 ottobre, presso il Circolo Velico Stabia , in occasione della presentazione ufficiale del libro “A(r)marsi con cinque ciottoli” , ultima fatica letteraria di Don Roberto Faccenda.L’evento ha confermato l’impeccabile macchina organizzativa della struttura, capace di accogliere un pubblico eccezionalmente numeroso composto da famiglie, educatori e tantissimi giovani. Una serata speciale all’insegna della riflessione e dell’ispirazione, vissuta tra momenti di profonda introspezione e sincera condivisione.

A catalizzare l’attenzione dei presenti è stato proprio l’autore. Don Roberto Faccenda si è confermato ancora una volta un oratore magnetico e brillante: grazie a uno stile comunicativo diretto, intessuto di profonda empatia, contagioso carisma e una preziosa dose di ironia, il sacerdote ha saputo toccare le corde più intime del cuore del pubblico.

Durante il vivace e stimolante dialogo con Marianna Di Somma, Don Roberto ha guidato i presenti al cuore della sua opera, offrendo spunti di grande valore umano e spirituale.Un messaggio potente, ispirato alla celebre vicenda biblica di Davide e Golia, che ha risuonato con forza all’interno della sala, diventando una chiave di lettura e un invito alla speranza per ragazzi e adulti di fronte alle sfide quotidiane.

L’impatto della serata si è misurato soprattutto nel coinvolgimento del pubblico: sguardi attenti, sorrisi, applausi calorosi e domande spontanee hanno trasformato la presentazione in un reale momento di crescita comunitaria.L’incontro si è concluso tra i ringraziamenti generali e un lungo momento dedicato al firmacopie, lasciando ai partecipanti il ricordo di un’esperienza ricca di significato e spunti da portare nel cuore.