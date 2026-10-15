Il Napoli Basketball dimostra di essere una certezza anche in Eurocup, vince contro il Slask Wroclaw per 86-82

Il Napoli Basketball non si ferma più. Terza vittoria consecutiva in Eurocup, secondo successo esterno in pochi giorni e vetta del Girone C confermata insieme al Tofas Bursa, prossimo avversario degli azzurri. Al Pala di Wroclaw finisce 82-86 per la squadra di coach Repesa, al termine di una partita vera, ruvida, vinta con carattere e con le triple nel momento decisivo.

L’avvio: botta e risposta

Meglio i polacchi dello Slask, che partono forte con l’ex Egbunu e Robinson per l’8-3 iniziale. Napoli però risponde subito da grande squadra: break di 10-0 firmato Willy Caruso (4 punti) e dalle bombe di Faggian e Brown. Ramsey e Petrucelli allungano fino al 12-19, ma lo Slask rientra con Parsons e Kulikovski. Il primo quarto si chiude 18-22 con il canestro di Petrucelli.

Secondo quarto più spezzettato. Break 7-0 dei padroni di casa con Moore, poi Napoli ritrova fluidità con White, Seljaas e la tripla di Sankare per il 28-33. Robinson e Brown si rispondono colpo su colpo, finché nel finale sono ancora gli americani di Wroclaw a trovare la parità con Robinson e Hickey. A spezzare l’equilibrio, sulla sirena, ci pensa Petrucelli: tripla pesantissima e 37-40 all’intervallo.

La svolta nel finale

Al rientro lo Slask prova a scappare. Gioco da 4 di Niziol e Robinson per il 54-49, Napoli barcolla ma non molla. La tripla di Ramsey scuote gli azzurri, White li riporta a contatto. È un continuo scambio dall’arco tra Brown e Sternicki, con Caruso ai liberi e Faggian da tre a tenere tutto aperto: 63-61 per i polacchi all’ultimo intervallo.L’ultimo quarto è il capolavoro azzurro.

Dopo la correzione di un errore del tavolo che aveva assegnato due punti in più ai padroni di casa, Napoli si accende dall’arco: Seljaas, Dowtin e Brown firmano il sorpasso, la schiacciata di White vale l’84-77 a un minuto dalla fine.Finale col brivido: 5-0 di Moore per l’82-84, ma dalla lunetta Dowtin e Spissu sono freddissimi e fissano l’82-86.I protagonisti

Top scorer Brown con 15 punti. In doppia cifra anche Dowtin, White e Petrucelli, quest’ultimo decisivo con le due triple nei momenti chiave.

Ma è tutta Napoli a vincere, ancora una volta.Tre su tre in Eurocup. Prima in classifica. E adesso testa al Tofas.

Dichiarazione Coach Repesa:

“In fase di preparazione abbiamo parlato del valore dei nostri avversari che nelle ultime partite hanno compiuto un’importante passo avanti, dimostrandosi un’ottima squadra, talentuosa e atletica. Ci siamo detti di dover controllare il ritmo della gara, limitare le palle perse per evitare di farli correre in contropiede. Ed è quello che successo nel primo tempo. Un altro aspetto importante era riuscire a mantenere la concentrazione alta per tanto tempo, anche per i nostri giocatori meno esperti. Nell’ultimo quarto abbiamo trovato la chimica giusta per giocare insieme in attacco ed in difesa, abbiamo assolutamente meritato di vincere questa partita ottenendo un successo importante”

Slask Wroclaw – Napoli Basketball 82-86

Parziali: 18-22, 19-18, 26-21, 19-25

TOP PERFORMER

Slask: Devin Robinson 22 punti

Napoli: Markel Brown 15 punti , Jeff Dowtin 14 punti, Jack White 11 punti + 8 rimbalzi Napoli ha rimontato nell’ultimo quarto con 25-19 di parziale e ha chiuso con 5 giocatori in doppia cifra (Brown, Dowtin, White, Petrucelli).

Il Napoli Basketball tornerà in campo domenica prossima 18 ottobre alle ore 12.00 contro l’Olimpia Milano all’Alcott Arena, già sold-out.

immagine di copertina a cura dell’ufficio stampa Napoli Basketball