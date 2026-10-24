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Napoli, 58enne investito e ucciso sul Ponte della Sanità

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Un uomo di 58 anni ha perso la vita questa mattina a Napoli, dopo essere stato investito mentre attraversava via Santa Teresa degli Scalzi, all’altezza del Ponte della Sanità. La vittima sarebbe stata travolta da due veicoli, uno scooter e un furgoncino, i cui conducenti si sarebbero allontanati senza fermarsi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino. Per l’uomo, un cittadino straniero, nonostante l’intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Stando alle prime informazioni, il 58enne stava attraversando la strada quando sarebbe stato investito inizialmente da uno scooter e successivamente da un furgoncino che sopraggiungeva.

La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori.

Secondo quanto emerso, nessuno dei due conducenti si sarebbe fermato dopo l’investimento. Una circostanza sulla quale saranno necessari ulteriori accertamenti.

Inutili i soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato soccorso all’uomo.

Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, il 58enne era già deceduto.

Indagini sulla tragedia

Sul Ponte della Sanità sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Le indagini dovranno chiarire l’esatta sequenza degli investimenti e accertare le responsabilità dei conducenti coinvolti, verificando anche il loro presunto allontanamento dal luogo dell’incidente.

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