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Circumvesuviana, dal 26 ottobre nuove corse e modifiche agli orari tra Napoli e Sarno

Ivano Cotticelli
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Novità per i pendolari della Circumvesuviana che utilizzano la linea Napoli–Ottaviano–Sarno. Da lunedì 26 ottobre 2026 entreranno in vigore alcune modifiche agli orari ferroviari, con una corsa aggiuntiva da Sarno verso Napoli e un nuovo collegamento mattutino tra Poggiomarino e Sarno.

Le variazioni annunciate da EAV riguardano soprattutto le prime ore della giornata e puntano a migliorare i collegamenti nelle fasce di maggiore richiesta.

Una corsa in più

La principale novità riguarda la direzione Sarno–Napoli.

La corsa delle 5:54 da Poggiomarino a Napoli, via Ottaviano, sarà sostituita da un collegamento con partenza alla stessa ora direttamente da Sarno.

Con questa modifica, il numero delle corse cadenzate giornaliere tra Sarno e Napoli passerà da 28 a 29.

La variazione consentirà quindi di estendere il collegamento mattutino, facendo partire il treno da Sarno anziché da Poggiomarino.

Nuovo collegamento da Poggiomarino

Un’altra modifica interessa i passeggeri diretti da Poggiomarino a Sarno.

Dal 26 ottobre sarà introdotta una nuova corsa accelerata alle 5:59, con arrivo a Sarno previsto alle 6:15.

Il collegamento si aggiungerà a quello già programmato alle 6:29, portando da una a due le partenze mattutine e garantendo un intervallo di 30 minuti tra le due corse.

Le tratte senza modifiche

Non cambieranno, invece, gli orari dei treni nelle direzioni Napoli–Sarno e Sarno–Poggiomarino.

Per entrambe le tratte resteranno confermati tutti i collegamenti attualmente previsti dal programma di esercizio.

Le novità per i pendolari

Secondo quanto comunicato da EAV, la revisione degli orari rientra negli interventi di miglioramento progressivo del servizio ferroviario.

L’obiettivo è rispondere alle esigenze di mobilità dei viaggiatori, soprattutto nelle prime ore del mattino, rafforzando i collegamenti tra i comuni serviti dalla linea Napoli–Ottaviano–Sarno.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore da lunedì 26 ottobre 2026.

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