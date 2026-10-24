Circumvesuviana, dal 26 ottobre nuove corse e modifiche agli orari tra Napoli e Sarno

Novità per i pendolari della Circumvesuviana che utilizzano la linea Napoli–Ottaviano–Sarno. Da lunedì 26 ottobre 2026 entreranno in vigore alcune modifiche agli orari ferroviari, con una corsa aggiuntiva da Sarno verso Napoli e un nuovo collegamento mattutino tra Poggiomarino e Sarno.
Le variazioni annunciate da EAV riguardano soprattutto le prime ore della giornata e puntano a migliorare i collegamenti nelle fasce di maggiore richiesta.
Una corsa in più
La principale novità riguarda la direzione Sarno–Napoli.
La corsa delle 5:54 da Poggiomarino a Napoli, via Ottaviano, sarà sostituita da un collegamento con partenza alla stessa ora direttamente da Sarno.
Con questa modifica, il numero delle corse cadenzate giornaliere tra Sarno e Napoli passerà da 28 a 29.
La variazione consentirà quindi di estendere il collegamento mattutino, facendo partire il treno da Sarno anziché da Poggiomarino.
Nuovo collegamento da Poggiomarino
Un’altra modifica interessa i passeggeri diretti da Poggiomarino a Sarno.
Dal 26 ottobre sarà introdotta una nuova corsa accelerata alle 5:59, con arrivo a Sarno previsto alle 6:15.
Il collegamento si aggiungerà a quello già programmato alle 6:29, portando da una a due le partenze mattutine e garantendo un intervallo di 30 minuti tra le due corse.
Le tratte senza modifiche
Non cambieranno, invece, gli orari dei treni nelle direzioni Napoli–Sarno e Sarno–Poggiomarino.
Per entrambe le tratte resteranno confermati tutti i collegamenti attualmente previsti dal programma di esercizio.
Le novità per i pendolari
Secondo quanto comunicato da EAV, la revisione degli orari rientra negli interventi di miglioramento progressivo del servizio ferroviario.
L’obiettivo è rispondere alle esigenze di mobilità dei viaggiatori, soprattutto nelle prime ore del mattino, rafforzando i collegamenti tra i comuni serviti dalla linea Napoli–Ottaviano–Sarno.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore da lunedì 26 ottobre 2026.