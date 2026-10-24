Bacoli, da Borgo 50 arriva la Chiffon Ice alla zucca

Una chiffon cake alla zucca e mandorle, arricchita da una ganache alla gianduia e accompagnata da un gelato all’amaretto e zucca. È la Chiffon Ice, il nuovo dessert autunnale proposto da Borgo 50 a Bacoli, nato dalla collaborazione tra la pastry blogger Valentina Cappiello e la maestra gelatiera Pina Molitierno.

Il dolce sarà disponibile nel menu del ristorante flegreo dal 24 ottobre all’8 dicembre 2026, inaugurando una serie di collaborazioni con artigiani del gusto.

Un dessert a quattro mani

La Chiffon Ice nasce dall’incontro tra due professioniste della pasticceria e della gelateria.

Valentina Cappiello, creatrice del blog La ricetta che Vale, ha collaborato con Pina Molitierno, maestra gelatiera de La Fenice di Caserta, per realizzare un dessert che valorizza uno degli ingredienti più rappresentativi dell’autunno: la zucca.

La proposta combina la morbidezza della chiffon cake con la ganache alla gianduia e il gelato all’amaretto e zucca, dando vita a un dolce disponibile soltanto per un periodo limitato.

La cucina contro gli sprechi

La novità si inserisce nel percorso avviato da Borgo 50 per ridurre gli sprechi alimentari, utilizzando gli ingredienti in più preparazioni.

La zucca, protagonista della Chiffon Ice, trova spazio anche in cucina e nella proposta dei cocktail.

Le bucce vengono impiegate nelle Chips di pane raffermo e buccia di zucca arrosto con tartare di mazzancolla e salsa alla zucca e peperoncino, mentre parte della zucca avanzata viene utilizzata nel White Russian Flegreo, preparato con vodka, liquore al caffè e foam di zucca speziata.

Un approccio simile riguarda la mela annurca, utilizzata sotto forma di chutney sia nei piatti sia in un cocktail che prevede anche l’impiego di marron glacé esteticamente imperfetti.

Le novità del menu

Accanto al nuovo dessert, il menu autunnale conferma l’attenzione ai prodotti del territorio.

Torna la Pasta mista con crema di cicerchie, frutti di mare e bottarga di tonno rosso, mentre tra le nuove proposte figura il Raviolo in acqua di pomodoro, basilico, zest di limone e scampo saltato.

La proposta gastronomica porta la firma dello chef Giuseppe Esposito, entrato nello staff di Borgo 50 a 19 anni come lavapiatti e cresciuto professionalmente all’interno della brigata.

La selezione dei cocktail è invece curata dal bar manager Giuseppe Tufano, che ha maturato esperienze professionali a Londra e in diverse realtà internazionali prima di tornare in Campania.

Borgo 50 a Bacoli

Inaugurato nel gennaio 2016, Borgo 50 occupa l’ex serbatoio idrico comunale di Bacoli, costruito nella prima metà del Novecento e conosciuto come il castelletto per la sua architettura ispirata al Castello aragonese.

Oggi la struttura ospita un ristorante e cocktail bar, con una sala interna di circa 40 posti, una saletta privata ricavata in una torre e un giardino panoramico affacciato sul cratere dei Fondi di Baia e sui porti di Baia e Miseno.

L’attività è gestita dalla famiglia Mazzella, con i fratelli Erasmo e Rosario che proseguono il progetto avviato dal padre Ferdinando.

La Chiffon Ice rappresenta così una nuova proposta stagionale, che unisce pasticceria, gelateria e valorizzazione degli ingredienti autunnali.