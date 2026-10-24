Napoli, moto si schianta nella galleria di Capodimonte

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto nella serata di ieri sulla Tangenziale di Napoli, all’interno della galleria di Capodimonte. L’uomo, caduto violentemente sull’asfalto, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con traffico in tilt per quasi un’ora nel tratto interessato.

Lo schianto nella galleria

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava percorrendo la galleria di Capodimonte quando, per cause ancora da accertare, si è verificato l’incidente.

Alcuni testimoni hanno descritto un impatto particolarmente violento, seguito dalla caduta del conducente sull’asfalto.

L’uomo ha riportato diverse ferite ed è stato assistito dagli operatori del 118, intervenuti sul posto prima del trasferimento in ospedale.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dello schianto è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Tra le ipotesi ancora da verificare figura anche il possibile coinvolgimento di altri veicoli. Al momento, tuttavia, non sono emersi elementi sufficienti per confermare questa circostanza.

Traffico bloccato per un’ora

L’incidente ha avuto conseguenze anche sulla viabilità della Tangenziale di Napoli.

Nel tratto della galleria di Capodimonte si sono registrati forti rallentamenti e disagi per gli automobilisti, con la circolazione compromessa per quasi un’ora.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello schianto.