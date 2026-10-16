Napoli, incendio in via Brin: nube nera e allerta ai residenti

Un vasto incendio è divampato all’alba di venerdì 16 ottobre in via Brin, a Napoli, provocando una densa colonna di fumo nero visibile da diversi quartieri della città. Il rogo ha interessato un capannone industriale nella zona orientale del capoluogo campano.

Il Comune di Napoli ha diffuso raccomandazioni precauzionali per residenti e lavoratori della zona, invitandoli a rimanere al chiuso e a tenere porte e finestre serrate. Secondo le prime informazioni, non risultano feriti.

Le fiamme nel capannone

L’incendio è scoppiato intorno alle 6 del mattino nell’area dell’Autoparcheggio King. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero interessato un’autospazzatrice, per poi estendersi a un box utilizzato come deposito di merce cinese.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento, e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, allertati dalla Centrale Operativa.

Le cause del rogo sono oggetto di indagine. Restano da accertare anche la natura dei materiali bruciati e le possibili conseguenze sulla qualità dell’aria.

Le raccomandazioni del Comune

In attesa degli accertamenti ambientali, l’amministrazione comunale ha invitato la popolazione a limitare la permanenza all’aperto, evitando anche di sostare su balconi e terrazzi o di avvicinarsi alla nube di fumo.

Nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro viene raccomandato di chiudere porte, finestre, serrande e bocchette di ventilazione, oltre a spegnere condizionatori e impianti di ricircolo dell’aria.

Il Comune invita inoltre a non lasciare indumenti e biancheria all’aperto e a lavare accuratamente frutta, verdura e ortaggi prima del consumo.

Cosa fare in caso di esposizione

Per chi dovesse trovarsi direttamente esposto al fumo, le indicazioni prevedono di coprire naso e bocca con un panno umido e cercare rapidamente riparo in un ambiente chiuso.

In presenza di bruciore o difficoltà respiratorie, viene raccomandato di contattare tempestivamente il medico curante o rivolgersi al pronto soccorso più vicino.

Attivato il coordinamento dei soccorsi

Per seguire l’evoluzione dell’emergenza è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) presso la Prefettura di Napoli.

Particolare attenzione è rivolta anche alle attività produttive presenti nell’area: i datori di lavoro sono invitati ad adottare le misure necessarie per tutelare i dipendenti.

Le raccomandazioni restano precauzionali, in attesa degli aggiornamenti sull’incendio e degli accertamenti dell’Arpac sulla qualità dell’aria.