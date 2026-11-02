Rapina a Torre del Greco: 17enne colpito con pistola ad aria compressa e portato in ospedale

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito durante una rapina a Torre del Greco, avvenuta intorno alla mezzanotte in via Duca Lecco De Guevara. Il minorenne sarebbe stato aggredito da alcuni giovani che, dopo averlo colpito con una pistola ad aria compressa, si sarebbero allontanati portandogli via un paio di occhiali.

La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Maresca, dove è stata successivamente dimessa con una prognosi di 15 giorni.

L’aggressione durante la notte

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 17enne sarebbe stato avvicinato da alcuni giovani a bordo di un’automobile.

Uno degli aggressori avrebbe esploso un colpo con una pistola ad aria compressa, ferendo il ragazzo al labbro. Subito dopo lo avrebbe colpito alla nuca utilizzando il calcio della stessa arma.

I giovani si sarebbero quindi dati alla fuga, impossessandosi degli occhiali del minorenne.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, allertati in seguito alla segnalazione della rapina.

I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e chiarire le circostanze dell’aggressione.

La ricostruzione iniziale resta da verificare. Le indagini sono tuttora in corso.