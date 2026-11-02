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Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata per quattro giorni

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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La Linea 1 della metropolitana di Napoli terminerà il servizio in anticipo per quattro sere consecutive, da lunedì 2 a giovedì 5 novembre 2026. La modifica degli orari, comunicata da ANM, è necessaria per consentire attività di verifica e prove lungo la linea.

I passeggeri dovranno quindi prestare attenzione agli orari delle ultime partenze, soprattutto per gli spostamenti serali.

Gli orari delle ultime corse

Secondo quanto comunicato dall’Azienda Napoletana Mobilità, nelle quattro giornate interessate le ultime corse viaggiatori partiranno:

Da Piscinola alle ore 20:52.

Da Centro Direzionale alle ore 21:27.

Gli orari indicati resteranno in vigore da lunedì 2 fino a giovedì 5 novembre compreso.

Verifiche e prove sulla linea

La chiusura anticipata consentirà lo svolgimento delle attività tecniche programmate da ANM.

Per chi utilizza la metropolitana nelle ore serali, sarà quindi necessario organizzare gli spostamenti tenendo conto delle partenze anticipate.

La comunicazione riguarda esclusivamente le quattro giornate indicate.

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