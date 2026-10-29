Torre Annunziata, molesta la vicina di casa: arrestato

Un uomo di circa 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Torre Annunziata con l’accusa di aver molestato una vicina di casa, sua coetanea. All’origine della vicenda ci sarebbe un interesse sentimentale non ricambiato, che avrebbe portato il quarantenne a rivolgere alla donna attenzioni sempre più insistenti.

I militari dell’Arma sono intervenuti e stanno ricostruendo gli episodi contestati all’uomo.

Le attenzioni non ricambiate

Il quarantenne si sarebbe invaghito della vicina di casa, cercando ripetutamente di avvicinarla nonostante l’assenza di reciprocità.

Con il passare del tempo, le sue attenzioni sarebbero diventate progressivamente più invadenti, fino ad assumere comportamenti ritenuti molesti.

L’intervento dei carabinieri

La situazione ha portato all’intervento dei carabinieri di Torre Annunziata, che hanno proceduto all’arresto dell’uomo.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la successione degli episodi e chiarire le circostanze della vicenda.

Gli accertamenti della magistratura

Spetterà ora all’autorità giudiziaria esaminare gli elementi raccolti dagli investigatori e valutare le eventuali responsabilità del quarantenne.

Le accuse nei suoi confronti restano soggette agli accertamenti giudiziari, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.