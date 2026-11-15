Il NAPOLI BASKETBALL e l’ALCOTT ARENA fanno tremare Trieste

Galloway e Jones si sciolgono ai liberi sotto il boato, Spissu firma il 90-89 e il Napoli Basketball resta solo in vetta.

Il Napoli Basketball non vince solo una partita. Vince con la sua gente, batte Trieste 90-89 all’Alcott Arena, sold out con una curva chiusa a metà e resta solo in vetta alla classifica. Ma a decidere non è solo la tripla di Spissu a 10 secondi dalla fine. A decidere è un pubblico che per 40 minuti ha trascinato la squadra e ha annichilito Trieste ai tiri liberi, facendo tremare anche Galloway e Jones dalla lunetta.

Ancora una rimonta clamorosa per gli azzurri. Sotto anche di 14 punti, 57-71 a due minuti dalla fine del terzo quarto, il Napoli Basketball trova il canestro decisivo con Marco Spissu che segna la tripla dall’angolo per il +1. Il tiro finale di Jones si spegne sul ferro. È la settima vittoria in otto partite giocate in campionato, il miglior inizio in campionato nella storia del Napoli Basket.

LA PARTITA

Si segna tanto nella prima parte di gara. Napoli colpisce con Tarczewski, che realizza e regala due stoppate, Dowtin Jr. e Seljaas, che segna col fallo. Trieste si affida a Galloway, 12 punti nel primo quarto, e McDermott. La squadra giuliana tira con percentuali alte dall’arco ma, nel finale di parziale, gli azzurri allungano trascinati da Spissu, White e Faggian: 34-27 al primo intervallo. Il secondo quarto è per la formazione ospite. Trieste colpisce con McDermott e Ross, Jones porta gli ospiti in vantaggio mentre Napoli prova a reagire con Dowtin Jr. Trieste tira benissimo da 3 punti, ancora con Jones, il canestro di White fissa il punteggio sul 45-51 all’intervallo lungo.

Napoli parte bene nella terza frazione con Dowtin Jr. e Petrucelli ma Trieste reagisce, ed ancora una volta, con il tiro da fuori di McDermott e Candussi si porta sul massimo vantaggio, grazie al gioco da 4 di Jones, 57-71 a 2 dalla fine. Napoli torna a segnare con Seljaas, Jones schiaccia, nel finale segnano White e Spissu: 65-73 dopo tre quarti. Gli azzurri iniziano bene il quarto con Spissu e Dowtin Jr., Galloway segna ancora da 3, McDermott inventa un canestro col fallo, 70-78. Napoli non molla con la tripla di Spissu, ma De Angeli riporta Trieste sul +9, 73-82. Ramsey segna in entrata, White e Dowtin Jr. portano la partita sull’81-84 a 2:30 dalla fine, timeout Trieste. Napoli ha la possibilità di pareggiare con Dowtin, 1 su 2 ai liberi per lui, Trieste va sull’89-87 a 20 secondi dalla fine, la tripla di Spissu dall’angolo fa impazzire l’Alcott Arena. Il tiro finale di Jones si spegne sul ferro, Napoli vince 90-89 e vola ancora in testa alla classifica.

L’ALCOTT ARENA, IL SESTO UOMO

Questa volta però il racconto non è solo nel tabellino. È sugli spalti. L’Alcott Arena è stata una bolgia per tutta la gara, un pubblico particolarmente attivo che ha trascinato la squadra nei momenti più difficili e ha annichilito i giocatori di Trieste nei momenti decisivi. Ai tiri liberi è diventato un inferno: fischi, boato, pressione continua e così anche Galloway e Jones, due che di solito non sbagliano, hanno tremato dalla lunetta. Sono quei liberi sbagliati, sotto la pressione di tutta Napoli, ad aver aperto la strada alla rimonta.

A bordo campo area Vip, anche tre ospiti speciali: il portiere del Napoli, Alex Meret, il cantante rapper napoletano Livio Cori e l’attore Giovanni Esposito . La conferma che l’Alcott Arena sta diventando il salotto di tutta la città.

REPESA: “NON ABBIAMO MAI MOLLATO”

“Mi aspettavo una partita molto complicata perché Trieste è in gran forma e gioca un basket molto veloce, simile al nostro. Inoltre loro hanno avuto una settimana per preparare la partita, noi eravamo reduci da un viaggio difficile. Ci serviva, mai come in questo momento, focus, per non far entrare i loro tiratori in partita. Non lo abbiamo fatto. Una squadra intelligente impara quando si vince. Questa sera bisogna imparare che non è possibile iniziare cosi soft. È fondamentale per il nostro futuro. Faccio però i complimenti alla squadra per non aver mollato mai. Questa è una nostra caratteristica che dobbiamo mantenere. Ma per esperienza devo dire che non possiamo vincere tutte le partite come queste. Non possiamo arrivare sempre all’ultimo periodo come questa sera o come a Scafati.”

Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 18 novembre alle ore 19:30 sul campo del Bourg en Bresse per la prima giornata di ritorno del girone C di EuroCup

IL TABELLINO

NAPOLI BASKETBALL – PALLACANESTRO TRIESTE 90-89 (34-27; 45-51; 65-73)

Napoli Basketball: Spissu 16, Seljaas 10, Dowtin Jr. 15, Faggian 2, Petrucelli 8, Sankaré ne, White 14, Tarczewski 5, Caruso 6, Totè 3, Ramsey 11. All. Repesa.

Pallacanestro Trieste: Ross 8, Canka ne, Deangeli 11, Galloway 22, Ruzzier 3, Martucci ne, Candussi 9, Paiano 0, Brajkovic 0, Jones 16, McDermott 20. All. Taccetti.