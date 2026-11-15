Il Monaco che vinse l’Apocalisse, proiezione speciale e dibattito in sala con Jordan River

PALERMO – Un film, un regista e una domanda che attraversa i secoli: chi scrive il nostro destino? Per cercare una risposta, lunedì 16 novembre, alle ore 21:00, il Cinema Gaudium (Via Damiani Almeyda, 32) ospita una proiezione speciale de Il Monaco che vinse l’Apocalisse, il lungometraggio di Jordan River, seguita da un dibattito aperto in sala con il regista e diversi esperti.

A grande richiesta torna a Palermo “Il Monaco che vinse l’Apocalisse”

La proiezione di lunedì 16 novembre è un appuntamento a sé, ma legato per temi e per la presenza del regista all’evento internazionale «Coscienza e Libero Arbitrio», che porta a Palermo figure di rilievo mondiale, tra cui Federico Faggin, fisico e inventore italiano naturalizzato statunitense, celebre per aver progettato nel 1971 il primo microprocessore commerciale al mondo, l’Intel 4004. Il giorno dopo, al Teatro Politeama, Jordan River sarà tra i relatori dell’evento con un intervento dedicato a «Cinema, Coscienza e Spiritualità nella settima arte».

Il film, pluripremiato, torna in città a grande richiesta dopo lo straordinario successo dello scorso anno, quando fece registrare un doppio sold out mentre il cineasta si trovava a Los Angeles per il debutto nelle sale statunitensi. Un ritorno che corona una vasta distribuzione internazionale: l’opera ha toccato le sale americane e oltre 200 Paesi nel mondo.

Jordan River in sala

Dopo i titoli di coda, la parola passa alla sala. Jordan River, oggi al lavoro sull’atteso progetto cinematografico Aeternum, dialogherà con il pubblico sulle grandi inquietudini del presente, costruendo un ponte tra la visione escatologica medievale di Gioacchino da Fiore e le riflessioni di Federico Faggin su fisica quantistica e coscienza.

Al dibattito interverranno:

Andrea Giostra , psicologo clinico e criminologo

, psicologo clinico e criminologo Anna Modica , docente di diritto ed economia

, docente di diritto ed economia Salvatore Nocera Bracco, scrittore e medicartista

A coordinare gli interventi e a moderare il dialogo con il pubblico sarà Ivan Scinardo, giornalista, critico cinematografico e direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC). L’evento è ideato e curato da Rossana Danile, produttrice cinematografica e progettista culturale.