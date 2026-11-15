Siracusa Calcio, arriva un pareggio in rimonta da Barcellona

SIRACUSA CALCIO – Gli azzurri vanno sotto due volte contro l’Igea Virtus, ma trovano la forza di reagire. Costanzo firma il primo pareggio, Zakaria all’81’ evita la sconfitta. Un punto conquistato con carattere, ma che lascia anche qualche spunto di riflessione.

Un pareggio che racconta soprattutto la capacità di non arrendersi. Il Siracusa torna da Barcellona Pozzo di Gotto con un 2-2 contro la Nuova Igea Virtus, al termine di una partita nella quale gli azzurri sono stati costretti a inseguire per ben due volte, riuscendo comunque a trovare le risorse per rimettere in equilibrio il risultato.

La formazione di Gaspare Cacciola ha dovuto fare i conti con un avversario determinato e con un ambiente tutt’altro che semplice. L’avvio di gara, infatti, non è stato dei più favorevoli: la Nuova Igea Virtus ha trovato il vantaggio dopo pochi minuti sempre su amnesie dei singoli, costringendo il Siracusa a rincorrere sin dalle prime battute.

La reazione degli aretusei, però, non si è fatta attendere. Nel corso della prima frazione è arrivato il gol di Costanzo, bravo a riportare la gara in parità e a restituire fiducia alla squadra.

Nella ripresa, il copione si è ripetuto stavolta però con la superiorità numerica. I padroni di casa sono riusciti nuovamente a portarsi avanti su calcio di rigore, mettendo il Siracusa nella condizione di dover inseguire ancora una volta. Ma quando la partita sembrava indirizzata verso una sconfitta, gli azzurri hanno trovato un’altra risposta.

All’81’ è stato Zaka, infatti, a firmare il definitivo 2-2, evitando una battuta d’arresto e permettendo al Siracusa di portare a casa un punto importante.

Il dato più significativo della trasferta messinese è senza dubbio la reazione della squadra. Andare sotto due volte, soprattutto lontano dal proprio pubblico, avrebbe potuto compromettere la partita. Il Siracusa, invece, ha dimostrato di avere la forza mentale per restare dentro il confronto e cercare fino alla fine un risultato positivo.

Naturalmente, il pareggio non cancella le difficoltà emerse durante la gara. Subire due reti e ritrovarsi costretti a rincorrere per tutta la partita è un aspetto sul quale sarà necessario riflettere, soprattutto fare i conti a fine gara con errori già visti come nell’occasione del primo vantaggio casalingo, ormai è inaccettabile. La squadra dovrà trovare maggiore equilibrio e continuità soprattutto in trasferta, evitando di concedere agli avversari la possibilità di prendere il controllo della situazione.

La stagione è ancora lunga e ogni punto può avere un peso importante. Quello conquistato contro la Nuova Igea Virtus può diventare un’iniezione di fiducia, a patto che venga accompagnato da prestazioni più convincenti e da una maggiore solidità. Fermo restando che il lavoro svolto da mister Cacciola è veramente impeccabile, soprattutto per l’obiettività durante le conferenze stampa, che mostra consapevolezza delle problematiche, passo fondamentale che porta crescita di squadra e soprattutto risultati.