Portici, rinforzo di esperienza per la difesa: arriva l’ex Afragolese Stefano Chiariello

Nuova pedina di spessore per il reparto arretrato del Portici. Il club azzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Stefano Chiariello, difensore classe 1996 reduce dall’esperienza in Serie D nella passata stagione con la maglia dell’Afragolese.
Una scelta dettata da convinzioni profonde, come ha spiegato lo stesso calciatore, che ha deciso di sposare la causa porticese per i valori, la serietà e l’ambizione riscontrati nel progetto societario. A pesare positivamente sulla trattativa sono stati anche la grande fiducia dimostrata dalla dirigenza e la presenza in rosa di diversi ex compagni di squadra con cui ha già condiviso tappe importanti della propria carriera. Un fattore, quest’ultimo, che secondo il difensore accelererà l’intesa e garantirà fin da subito maggiore solidità alla retroguardia.
Chiariello si presenta con le idee molto chiare su quale debba essere l’atteggiamento del gruppo, sottolineando come il talento dei singoli non basti senza il giusto approccio quotidiano: “In qualsiasi categoria bisogna allenarsi al massimo, avere fame, vincere i duelli e alzare sempre l’asticella. Gli obiettivi si raggiungono remando tutti dalla stessa parte”.
Il nuovo innesto guarda con ottimismo al potenziale dell’intero organico, a partire dal reparto offensivo, pur ribadendo che la vera arma vincente resta la forza del collettivo. In quest’ottica, Chiariello è pronto ad assumersi un ruolo di guida nello spogliatoio, convinto che tocchi proprio agli elementi più esperti trasmettere i giusti consigli e i valori fondamentali ai più giovani per puntare in alto.