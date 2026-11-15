Napoli al lavoro a Castel Volturno: palestra e partitine nella seduta mattutina

Prosegue senza sosta la preparazione del Napoli presso l’SSC Napoli Training Center. Approfittando della settimana di pausa del campionato per gli impegni delle nazionali, gli azzurri rimasti a disposizione dello staff tecnico continuano a lavorare per mantenere alta la condizione atletica.

Nella giornata odierna il gruppo ha sostenuto una seduta mattutina. La prima parte dell’allenamento si è svolta in palestra, dove i giocatori hanno effettuato esercizi mirati al potenziamento muscolare e alla prevenzione. Successivamente, la squadra si è spostata sul terreno di gioco per chiudere il programma con una serie di partitine a tema e a campo ridotto, utili per tenere vivo il ritmo partita e l’intensità agonistica in vista della ripresa delle competizioni ufficiali.