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Napoli al lavoro a Castel Volturno: palestra e partitine nella seduta mattutina

Gianluca Apicella
Lang
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Prosegue senza sosta la preparazione del Napoli presso l’SSC Napoli Training Center. Approfittando della settimana di pausa del campionato per gli impegni delle nazionali, gli azzurri rimasti a disposizione dello staff tecnico continuano a lavorare per mantenere alta la condizione atletica.

Nella giornata odierna il gruppo ha sostenuto una seduta mattutina. La prima parte dell’allenamento si è svolta in palestra, dove i giocatori hanno effettuato esercizi mirati al potenziamento muscolare e alla prevenzione. Successivamente, la squadra si è spostata sul terreno di gioco per chiudere il programma con una serie di partitine a tema e a campo ridotto, utili per tenere vivo il ritmo partita e l’intensità agonistica in vista della ripresa delle competizioni ufficiali.

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