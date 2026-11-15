Notte da protagonista per Højlund: doppietta e trionfo della Danimarca in Portogallo

Una prestazione maiuscola per trascinare la propria Nazionale a un successo pesante. Rasmus Højlund si prende la scena nella gara di UEFA Nations League tra Portogallo e Danimarca, chiusa con un netto 1-4 in favore degli scandinavi.

L’attaccante del Napoli, schierato dal primo minuto al centro del tridente offensivo, è stato il mattatore assoluto dell’incontro disputato all‘Estádio Municipal de Braga. Dopo il vantaggio danese firmato nel finale di primo tempo da Højbjerg su calcio di rigore, nella ripresa si è scatenato il centravanti classe 2003. Tra il 50′ e il 57′ Højlund ha colpito due volte nel giro di appena sette minuti — finalizzando prima una combinazione con Damsgaard e poi un assist dello stesso Højbjerg — indirizzando definitivamente la sfida prima del poker calato da Andersen e del gol della bandiera lusitano nel recupero.

La partita del numero 9 azzurro è durata complessivamente 73 minuti, momento in cui ha lasciato il campo tra gli applausi della panchina danese dopo aver messo a referto una doppietta decisiva (con quattro conclusioni totali verso la porta avversaria).

Un segnale di grande brillantezza fisica e realizzativa per il giocatore del Napoli, che conferma il suo straordinario feeling con la maglia della Danimarca — con cui sale a quota 5 reti in questa edizione della Nations League — e si prepara ora a rientrare a Castel Volturno carico di fiducia in vista dei prossimi impegni in campionato.