Belgio-Italia, è la notte della verità: gli Azzurri si giocano i quarti e il primato a Bruxelles

Novanta minuti per trasformare un’impresa in un capolavoro definitivo. È arrivata la notte della verità per l’Italia di Roberto Mancini, attesa dall’insidiosissima trasferta sul campo del Belgio nell’ultimo atto della fase a gironi di Nations League. Dopo aver incantato San Siro stendendo la Francia di Zidane, gli Azzurri non possono più nascondersi: a Bruxelles c’è in palio il pass per i quarti di finale e, in caso di bottino pieno, addirittura la clamorosa conquista del primo posto nel raggruppamento.

La posta in gioco è altissima e l’atmosfera nella tana dei Diavoli Rossi promette scintille. L’Italia si presenta all’appuntamento forte delle certezze ritrovate nella notte magica di Milano, ma con la consapevolezza che in Belgio non basterà vivere di rendita. Servirà una prova di grande maturità tattica, capace di unire la solidità mostrata contro i transalpini alla cinica concretezza sotto porta.

Mancini si affida ancora una volta all’ossatura che ha fatto sognare i tifosi. Tra i pali ci sarà capitan Donnarumma, chiamato a blindare la porta dietro una linea difensiva ormai collaudata e affidabile, con Bastoni, Calafiori, Scalvini e Kayode pronti a reggere l’urto dell’attacco belga. In mezzo al campo, la qualità e la sostanza passeranno dai piedi di Barella, Tonali e Frattesi, vero uomo ovunque e arma letale negli inserimenti senza palla.

Davanti, inevitabilmente, i riflettori sono tutti puntati sul blocco offensivo e sull’onda lunga dell'”ItalStabia”. Pio Esposito, reduce dalla storica doppietta inflitta a Maignan, vuole confermarsi trascinatore anche lontano da casa, mentre Sebastiano cerca l’immediato riscatto dopo il rigore fallito contro i francesi. Senza dimenticare le carte a gara in corso: dalla spinta devastante di Dimarco sulla corsia mancina fino alla freschezza imprevedibile di Vergara e alla fisicità di Scamacca.

Il Belgio venderà cara la pelle davanti al proprio pubblico, ma questa Italia ha dimostrato di avere carattere, gamba e personalità per guardare negli occhi chiunque. A Bruxelles non sono ammessi cali di tensione: è la notte della verità, l’ultimo ostacolo prima di prendersi ufficialmente un posto tra le grandi d’Europa.