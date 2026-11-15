I custodi delle Vespe crescono con il maestro: l’impronta di Amedeo Petrazzuolo tra i pali

Nel calcio moderno si parla spesso di rivoluzioni tattiche, di costruzione dal basso e di alchimie di spogliatoio. Ma dietro le parate decisive di Ante Vukovic, la crescita costante di Pietro Boer, il duro lavoro di recupero di Paolo Vismara e la leadership silenziosa di Alessandro Signorini, c’è un filo conduttore invisibile quanto fondamentale. Un’autorità fatta di saggezza, esperienza e carisma purissimo che a Castellammare di Stabia ha un nome e un cognome ben precisi: Amedeo Petrazzuolo.

Oramai vera e propria leggenda vivente del club gialloblù, prima con i guantoni incollati alle mani e oggi nel delicato e preziosissimo ruolo di preparatore dei portieri, Petrazzuolo rappresenta l’anello di congiunzione tra la storia gloriosa delle Vespe e il presente ad altissimi livelli del reparto arretrato stabiese.

Il custode dei segreti tra i pali

Lavorare con un “reparto a quattro” così competitivo, ricco di sfumature, ambizioni e inevitabili tensioni emotive non è un compito semplice. Ci vuole polso, empatia e una competenza superiore per gestire la concorrenza spietata e mantenere alta la tensione nervosa di chi scende in campo e di chi, momentaneamente, deve aspettare il proprio turno o smaltire un infortunio.

È qui che emerge la figura di Amedeo: un maestro di campo capace di trasmettere ai suoi ragazzi non solo la tecnica pura, il posizionamento e il tempismo nell’uscita, ma soprattutto la serenità mentale necessaria per affrontare la pressione del Romeo Menti. Sotto la sua guida, ogni portiere della Juve Stabia cresce giorno dopo giorno, assorbendo quella cultura del lavoro e quell’equilibrio che solo i grandi ex atleti sanno trasferire.

Esperienza al servizio del futuro

Vedere la sicurezza con cui Ante Vukovic si è preso la porta, o la costante affidabilità di Pietro Boer, significa toccare con mano i frutti di un lavoro quotidiano fatto nell’ombra, lontano dai riflettori ma determinante per le fortune della squadra. Petrazzuolo sa cosa significa difendere i pali in una piazza calda e appassionata come Castellammare: ha vissuto le gioie, le pressioni e le difficoltà del ruolo sulla propria pelle, e oggi mette quell’immenso bagaglio di esperienza a disposizione delle nuove generazioni.

Le Vespe volano anche grazie alle mani sicure di chi protegge la porta. E dietro ogni intervento decisivo, dietro ogni pallone sventato sotto la traversa, c’è l’impronta sapiente di Amedeo Petrazzuolo: il saggio guardiano di un’arte, quella del portiere, che a Castellammare continua a fare scuola.