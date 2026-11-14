Il Lions MM Montemiletto ufficializza Francesco Savarise: esperienza e duttilità per la difesa

Il Lions MM Montemiletto aggiunge un altro tassello di spessore al proprio reparto arretrato, annunciando ufficialmente l’ingaggio di Francesco Savarise, difensore classe 1994. Un innesto che porta esperienza, affidabilità e grande duttilità tattica al servizio della formazione gialloverde.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile della SSC Napoli, dove ha militato per otto anni disputando due stagioni da protagonista in Primavera, Savarise vanta un curriculum di tutto rispetto. Nel corso della sua carriera ha assaporato il calcio professionistico in Serie C con il Foggia e superato quota 150 presenze in Serie D, indossando le maglie di Arzanese, Pomigliano, Portici, Novese, Giugliano e Foligno.

Il suo palmares racconta inoltre di una mentalità vincente: il difensore ha infatti conquistato un campionato di Eccellenza con il Lavello e sollevato al cielo due Coppe Italia di categoria con le maglie di Formia e Pomigliano. Prima di approdare in Irpinia, la sua ultima tappa calcistica è stata in Basilicata con la Vultur.

Per i tifosi gialloverdi, tuttavia, Savarise rappresenta già una piacevole conferma: il giocatore si allena infatti da tempo con il resto della squadra ed è già sceso in campo con la maglia del Montemiletto negli impegni ufficiali delle scorse settimane, mettendosi subito a disposizione dell’ambiente.