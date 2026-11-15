Belgio-Italia, statistiche e precedenti: bilancio nettamente azzurro, ma l’ultimo incrocio sorride ai Diavoli Rossi

La sfida di UEFA Nations League tra Belgio e Italia rinnova una rivalità storica del calcio europeo, caratterizzata da numeri fortemente favorevoli ai colori azzurri. Sono infatti 27 i precedenti ufficiali (amichevoli incluse) tra le due nazionali: il bilancio conta 17 vittorie dell’Italia, 5 pareggi e 5 successi del Belgio. Il trionfo con lo scarto più ampio risale all’amichevole del 15 maggio 1938, terminata con un netto 6-1 per gli Azzurri.

La tradizione positiva dell’Italia affonda le radici fin dai primissimi confronti, con 6 vittorie consecutive nelle prime 6 sfide disputate (20 gol fatti e 8 subiti). Un trend favorevole confermato anche nel periodo recente: prima del ko per 0-2 nella gara d’andata del 25 settembre 2026, gli Azzurri avevano inanellato una striscia positiva di 4 risultati utili consecutivi arricchita da 3 successi.

Il bilancio nelle grandi competizioni e i bomber storici

Analizzando esclusivamente le sfide tra Europei e Mondiali (qualificazioni comprese), la superiorità italiana si fa ancora più marcata: 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. L’unico passo falso in questi tornei risale infatti al 13 maggio 1972 nel ritorno degli spareggi per le qualificazioni agli Europei, quando dopo lo 0-0 dell’andata l’Italia cedette 1-2 a Bruxelles nell’attuale Lotto Park (all’epoca stadio “Constant Vanden Stock”).

Delle 17 vittorie complessive contro i Diavoli Rossi, 6 sono arrivate in gare ufficiali non amichevoli. Spiccano in particolare i tre successi nelle fasi finali dei Campionati Europei:

Euro 2000: 2-0 nella fase a gironi;

Euro 2016: 2-0 nella fase a gironi;

Euro 2020: 2-1 nei quarti di finale.

Nel computo totale delle reti segnate nei 27 incroci, l’Italia guida con 50 gol realizzati (media di 1,85 a partita) contro i 30 subiti (media di 1,11). In cima alla classifica dei migliori marcatori azzurri nella storia di questa sfida figurano due leggende del calcio italiano: Giuseppe Meazza e Silvio Piola, entrambi a quota 3 reti.