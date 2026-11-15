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Maltempo a Castellammare di Stabia: crolla un albero su un’auto all’Annunziatella, allagamenti in città

Redazione Magazine Pragma
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Mattinata di disagi sul territorio stabiese a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la zona. Il forte temporale abbattutosi sulla città ha provocato il crollo di un albero nel quartiere Annunziatella: il fusto è precipitato su un’automobile parcheggiata lungo la carreggiata, causando danni materiali al veicolo.

Fortunatamente, al momento dell’impatto non c’era nessuno a bordo né di passaggio nelle immediate vicinanze, e non si registrano feriti. Le intense precipitazioni hanno inoltre causato diversi allagamenti in più zone del centro urbano, creando rallentamenti e disagi alla circolazione stradale.

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