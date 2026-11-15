Unabomber, trama e dettagli del film del 2026 con Russell Crowe

Uscito nel 2026 per la regia di Janus Metz Pedersen, Unabomber è un film biografico e thriller psicologico incentrato sulla figura e sulle attività criminali di Theodore “Ted” Kaczynski. Soprannominato dai media “Unabomber”, l’ex professore universitario di matematica tenne sotto scacco gli Stati Uniti per ben 17 anni, dal 1978 al 1995, spedendo pacchi postali esplosivi a numerose vittime.

La trama: dagli esperimenti ad Harvard alla caccia dell’FBI

La narrazione affonda le radici nel 1958, quando un giovanissimo e brillante Ted Kaczynski, appena sedicenne, fa il suo ingresso all’Università di Harvard come prodigio della matematica. Durante gli anni accademici, Ted prende parte a una serie di controversi esperimenti psicologici guidati dal professor Henry Murray e da Christiana Morgan. Nel corso delle sedute, il ragazzo viene interrogato sulle sue convinzioni più profonde e sottoposto a colloqui fortemente conflittuali e destabilizzanti.

Nonostante i evidenti effetti negativi sulla sua psiche, Ted continua a partecipare allo studio, finendo però per isolarsi progressivamente da amici e familiari. Parallelamente, matura un profondo rifiuto verso l’industrializzazione e la società tecnologica moderna. Mentre la stessa Morgan inizia a nutrire seri dubbi sull’etica e sui metodi della ricerca, Murray sceglie di proseguire. Il punto di rottura arriva quando Ted affronta apertamente il professore: dopo avergli rivelato di essere l’autore di alcune lettere che elogiavano gli esperimenti, lo accusa di manipolare i soggetti studiati e respinge la valutazione sul proprio stato mentale. Prima di congedarsi, lascia a Murray una copia di Moby Dick con un passaggio sottolineato e un pacco inquietantemente simile agli ordigni che, anni dopo, avrebbe iniziato a spedire.

Il racconto si sposta poi agli anni ’90, nel pieno della frenetica caccia all’uomo condotta dall’FBI per fermare gli attentati dinamitardi a mezzo posta. L’agente Joanne Miller lavora sull’analisi linguistica degli scritti dell’attentatore, convinta che il suo stile e le sue ideologie rappresentino la chiave per risalire alla sua identità.

La svolta arriva con la pubblicazione del celebre manifesto di Unabomber. David, fratello di Ted con cui i rapporti si erano ormai interrotti da tempo, e sua moglie Linda riconoscono nello scritto delle forti somiglianze con alcune vecchie lettere firmate da Ted. Decidono così di contattare le autorità, permettendo all’agente Miller di incrociare i documenti e confermare i sospetti. Individuato il bersaglio, gli investigatori rintracciano Kaczynski in una baita isolata nel Montana, dove l’irruzione finale dell’FBI mette definitivamente fine alla lunga scia di terrore firmata Unabomber.