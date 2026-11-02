Vagina Stories, doppio appuntamento a Pesaro e a Ravenna

Vagina Stories si mette in viaggio e supera i confini regionali portando la forza della parola e delle testimonianze al centro di due nuovi appuntamenti nelle Marche e in Emilia-Romagna.

Un doppio evento, in programma il 6 e 7 novembre, che rappresenta un’importante occasione di incontro e condivisione per le autrici del progetto, chiamate a salire sul palco per dare voce ai propri testi.

Una doppia emozione, dunque, per chi ha affidato alle parole frammenti di vissuto, riflessioni e storie personali, trasformandoli in narrazioni capaci di incontrare altre sensibilità.

Vagina Stories a Pesaro

Il primo appuntamento è fissato a Pesaro, venerdì 6 novembre alle ore 18.00, presso la Libreria Il Catalogo di Giovanni Trengia, in via Castelfidardo 60. Sarà l’occasione per presentare i racconti raccolti in Vagina Stories in un incontro che metterà al centro la scrittura e le voci delle sue protagoniste.

Vagina Stories a Ravenna

Il viaggio proseguirà il giorno successivo, sabato 7 novembre, alle ore 19.30, a Ravenna, presso il Teatro Socjale di Piangipane, in via Piangipane 153. L’iniziativa si svolgerà grazie all’associazione Khrysalis – Ho smesso di tremare che ha reso possibile questa nuova tappa del progetto.

Due città, due occasioni di incontro, un’unica esperienza narrativa: quella di donne che scelgono di raccontarsi, rompendo silenzi e trasformando le proprie storie in uno spazio di ascolto e riconoscimento.

Vagina Stories continua così il suo percorso, dimostrando che le parole, quando nascono dal coraggio di raccontarsi, non conoscono confini.