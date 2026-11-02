HomeLibri

Vagina Stories, doppio appuntamento a Pesaro e a Ravenna

Maria Pia Nocerino
copertina Vagina Stories
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Vagina Stories si mette in viaggio e supera i confini regionali portando la forza della parola e delle testimonianze al centro di due nuovi appuntamenti nelle Marche e in Emilia-Romagna.

Un doppio evento, in programma il 6 e 7 novembre, che rappresenta un’importante occasione di incontro e condivisione per le autrici del progetto, chiamate a salire sul palco per dare voce ai propri testi.

Una doppia emozione, dunque, per chi ha affidato alle parole frammenti di vissuto, riflessioni e storie personali, trasformandoli in narrazioni capaci di incontrare altre sensibilità.

Vagina Stories a Pesaro

Il primo appuntamento è fissato a Pesaro, venerdì 6 novembre alle ore 18.00, presso la Libreria Il Catalogo di Giovanni Trengia, in via Castelfidardo 60. Sarà l’occasione per presentare i racconti raccolti in Vagina Stories in un incontro che metterà al centro la scrittura e le voci delle sue protagoniste.

Vagina Stories a Ravenna

Il viaggio proseguirà il giorno successivo, sabato 7 novembre, alle ore 19.30, a Ravenna, presso il Teatro Socjale di Piangipane, in via Piangipane 153. L’iniziativa si svolgerà grazie all’associazione Khrysalis – Ho smesso di tremare che ha reso possibile questa nuova tappa del progetto.

Due città, due occasioni di incontro, un’unica esperienza narrativa: quella di donne che scelgono di raccontarsi, rompendo silenzi e trasformando le proprie storie in uno spazio di ascolto e riconoscimento.

Vagina Stories continua così il suo percorso, dimostrando che le parole, quando nascono dal coraggio di raccontarsi, non conoscono confini.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
La Juventus batte il Napoli, rivincita Luciano Spalletti
Articolo successivo
Piccoli (e grandi) piaceri : Perché i fan continuano ad amare Street Fighter – Sfida finale

LEGGI ANCHE

Attualità

Scuola, in Campania a rischio 770 posti dal 2027

La Campania potrebbe perdere 770 posti di lavoro nella scuola a partire dall’anno scolastico 2027/2028. È quanto emerge dalle stime della Uil Campania sulle...
Basket

Mehdy Ngouama è un nuovo giocatore a casa Scafati Basket

Colpo di mercato in entrata per la Longobardi Scafati Basket, che si assicura le prestazioni di Mehdy Ngouama. La combo guard francese, classe 1995, approda...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA