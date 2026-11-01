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Empoli – Juve Stabia 2-2 il tabellino ed il dato spettatori

Gianluca Apicella
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Un match intenso, vibrante e giocato a viso aperto sotto vento e pioggia regala un pareggio ricco di emozioni tra Empoli e Juve Stabia nella sfida valida per il campionato di Serie BKT.

Al Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, sblocca le marcature la Juve Stabia al 33’ con Di Nardo. L’Empoli risponde con veemenza prima dell’intervallo: al 38’ Popov firma l’1-1 con un tap-in svelto su respinta corta di Vukovic, ed al 44’ Saporiti completa il temporaneo sorpasso toscano con una splendida girata. Nella ripresa, le Vespe riagguantano il definitivo 2-2 al 14’st grazie a un magico sinistro a giro di Maistro (con deviazione decisiva di Di Nardo).

Ad assistere al match un pubblico di 4.819 spettatori complessivi, di cui 149 sostenitori ospiti giunti dalla Campania nel settore dedicato.

IL TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Bembnista, Indragoli, Curto; Zedadka, Bandinelli (31’st Biondini), Yepes, Saporiti (41’st Meznar), Corrado (31’st Egan); Ceesay (27’st Di Stefano), Popov.

A disposizione: Perisan, Filippis, Degli Innocenti, Rugani, Antonini, Berizzi, Deli.

Allenatore: Andreoletti.

JUVE STABIA (4-3-3): Vukovic; Ricciardi (11’st Maggioni), Bettella, Bellich, Douglas; Kumi, Buglio, Karic (11’st Battistella); Candellone (11’st Sibilli), Di Nardo, Maistro (19’st Fernandes).

A disposizione: Boer, Baldi, Patanè, Perin, Piscopo, Caccavo, Artioli, Gallea.

Allenatore: De Giorgio.

  • RETI: 33’pt Di Nardo (J), 38’pt Popov (E), 44’pt Saporiti (E); 14’st Di Nardo / Maistro (J)

  • AMMONITI: Buglio (J), Curto (E), Bandinelli (E), Battistella (J)

  • RECUPERO: 2’ pt; 3’ st

SQUADRA ARBITRALE:

  • Arbitro: Dario Madonia (sezione di Palermo)

  • Assistenti: Giacomo Monaco (Termoli) – Matteo Lauri (Gubbio)

  • IV Uomo: Antonio Rapuano (Rimini)

  • VAR / AVAR: Marco Piccinini / Daniele Paterna

DATO SPETTATORI:

  • Totale: 4.819 spettatori (di cui 149 ospiti)

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