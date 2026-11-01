Napoli Basketball globetrotters, spettacolo alla Alcott Arena, frantumata la Umana Reyer Venezia 99-81

Basket spettacolo alla Alcott Arena di Fuorigrotta, interprete principale il Napoli Basketball regia di Jasmine Repesa, gli azzurri annichiliscono i veneziani che sembravano l’ombra di loro stessi, ma solo per merito degli azzurri, oggi indomabili e senza Browne e Jakimovski dominano dal secondo tempo in poi, toccando anche quota 30 punti di vantaggio. Il miglior realizzatore è Ramsey con 28 punti. In doppia cifra anche Caruso, White e Dowtin Jr.

È un Napoli Basketball straripante quello che va in scena all’Alcott Arena. Davanti al suo pubblico, la squadra di coach Jasmin Repesa firma una prestazione maiuscola e travolge la Reyer Venezia con un netto 99-81, al termine di una partita gestita con intelligenza, energia e grande qualità offensiva.

Avvio contratto e a basso punteggio. Gli azzurri provano il primo allungo con Dowtin Jr. e la tripla di Ramsey per il 9-5, ma la Reyer risponde con lo 0-8 firmato da Tessitori e Parks. Napoli non si scompone, White impatta, Petrucelli pareggia e al debutto stagionale Leonardo Totè mette subito la sua firma con 2 liberi. Il primo quarto si chiude sul 19-16 con il canestro di Caruso.

Nel secondo quarto inizia meglio Venezia con Green e Cambi, ma sale in cattedra un monumentale Caruso, autore dei canestri del +5. Olinde risponde con un 3/3 ai liberi, poi è botta e risposta dall’arco tra Watson e Ramsey. La schiacciata di Parks riporta gli orogranata a -2 e costringe Repesa al timeout. Il finale di quarto è una battaglia dalla lunetta, chiusa da una magia, la splendida tripla di Ramsey sulla sirena per il 44-38.

Il terzo quarto è il capolavoro azzurro. Il Napoli alza l’intensità difensiva e scappa via. Segnano Totè e Faggian, poi Ramsey, letteralmente inarrestabile, trascina i suoi fino al +20 sul 64-44. Venezia prova a riaprirla con l’ex De Nicolao, 7 punti consecutivi, ma nel finale Spissu e Dowtin Jr. ristabiliscono le distanze: 74-58 all’ultimo intervallo.

Nel quarto periodo è pura esaltazione. Guidato da un super Dowtin Jr. in cabina di regia, Napoli vola. Le triple di White, Petrucelli e Seljaas portano il punteggio sull’89-63 a metà frazione. L’Alcott Arena esplode definitivamente sul tap-in schiacciato di White. Finisce 99-81, una vittoria di squadra, di carattere e di qualità.

Soddisfatto a metà coach Repesa nel post partita:

“Si sono affrontate due squadre reduci da viaggi impegnativi in Europa. Ero molto curioso di vedere come saremmo riusciti a recuperare. È stato importante avere energia da ogni giocatore. Ad inizio partita abbiamo avuto problemi a rimbalzo difensivo, per questo Venezia è rimasta in gara. Nel terzo quarto, quando abbiamo cominciato a difendere duro, riuscendo a correre, loro non sono riusciti a pareggiare la nostra intensità. Mi dispiace per gli ultimi minuti, non mi interessava lo scarto finale, ma le squadre intelligenti non posso finire le partite in questo modo. Non ho chiamato time-out perché volevo vedere i giocatori come reagivano. È una cosa su cui dobbiamo lavorare, non deve succedere ancora. Abbiamo vinto con pieno merito, giocando una bella partita. Ringrazio il nostro popolo, vorrei vedere il palazzetto pieno in ogni partita.”

TABELLINONAPOLI BASKETBALL – REYER VENEZIA 99-81

Parziali: 19-16, 44-38, 74-58, 99-81Alcott Arena di Napoli

NAPOLI BASKETBALL: Dowtin Jr., Spissu, Petrucelli, Ramsey, White, Seljaas, Faggian, Olinde, Caruso, Totè, Saccoccia ne, De Simone ne. All. Repesa.

REYER VENEZIA: Spissu? no, De Nicolao, Tessitori, Parks, Watson, Green, Cambi, Wheatle, Olinde? Wiltjer. All. Note: Debutto stagionale per Leonardo Totè. Ramsey top scorer della serata. Espulsi: nessuno. Spettatori: Alcott Arena quasi esaurita.

Ora testa all’Europa. Gli azzurri torneranno in campo martedì sera alle ore 20:00 all’Alcott Arena contro la Dolomiti Energia Trentino, per la sesta giornata del girone C di EuroCup.

Gallery a cura Giovanni Esposito ph