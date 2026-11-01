Empoli-Juve Stabia 2-2: che spettacolo al Castellani! Rimonte e colpi di scena

Empoli – Juve Stabia 2-2 Botta e risposta continuo in Toscana: botta di Maistro e brividi finali, alla fine è parità spettacolo. Di Nardo e Saporiti grandi protagonisti.

EMPOLI: Seghetti; Bambnista, Indragoli, Curto; Zedadka, Bandinelli, Yepes, Saporiti, Corrado; Ceesay, Popov.

A Disp: Perisan, Filippis, Degli Innocenti, Meznar, Distefano, Rugani, Egan, Antonini, Biondini, Berizzi, Deli.

Allenatore: Matteo Andreoletti.

JUVE STABIA: Vukovic; Ricciardi, Bettella, Bellich, Douglas; Kumi, Buglio, Karic; Candellone, Di Nardo, Maistro.

A Disp: Boer, Baldi, Battistella, Patanè, Perin, Piscopo, Caccavo, Sibilli, Fernandes, Artioli, Gallea, Maggioni.

Allenatore: Pietro De Giorgio

ARBITRO: Sig. Madonia di Palermo. Assistenti: Monaco/Lauri. VAR: Piccinini/Paterna

La cronaca della partita

Ad inizio gara, molto attivi Di Nardo e Ceesay che, il primo con un tiro e il secondo con un’accelerazione, provano già nei primi minuti a buttare il classico pepe sulla partita. Al 13′ grande chiusura aerea di Bellich, che anticipa sia Popov sia Vukovic e si rifugia in corner. Al 18′ Juve Stabia vicina al vantaggio con Bettella, che esalta i riflessi di Seghetti. Saporiti, con un pallonetto, spaventa Vukovic al 26′. La gara è viva ed è bravo Karic ad anticipare Saporiti all’altezza del dischetto e, con questa chiusura, a salvare un pericolo importante dalla porta di Vukovic. Vento e pioggia: punizione di Maistro, palla che va a Karic, tiro e carambola con il pallone a Di Nardo che, al 32′, porta in vantaggio la Juve Stabia. Al 38′ pareggio dell’Empoli immediato con Vukovic che, dopo gli sviluppi di un corner, si esalta su Zedadka, ma sulla respinta è bravo Popov a fare 1-1 con la difesa in maglia bianca troppo statica. L’Empoli ci prende gusto e sorpassa la Juve Stabia al 43′ con una bella girata di Saporiti. 2-1 per i padroni di casa. Al 44′ botta di Candellone e volo di Seghetti in angolo. Ancora Vespe in pieno recupero con Di Nardo con pericolo sventato con una chiusura. Si va al riposo con la squadra di Andreoletti in vantaggio.

Al 51′ è bravo Vukovic a salvare su Corrado con una bella presa alta. Ancora Empoli con Zedadka e ancora Vukovic a deviare in angolo. Cambi per le Vespe: dentro Maggioni e Battistella per Ricciardi e Karic; dentro anche Sibilli per Candellone. Ci prova Battistella con una conclusione deviata in angolo.

Al 58′, proprio sugli sviluppi del corner, è Maistro che con una giocata spaziale fa 2-2, molto probabilmente con una deviazione di Di Nardo. L’Empoli è vivo e con Yepes sfiora il vantaggio.

Entra Sanà Fernandes per Maistro. Altri cambi nell’Empoli: Ceesay esce e al suo posto entra Di Stefano; escono anche Corrado e Bandinelli per Egan e Biondini. Andreoletti lancia Meznar in campo al posto del bravo Saporiti.

Al minuto 89′ buon lavoro di Sanà, palla a Battistella e pallone fuori di poco. In pieno recupero Biondini ha la palla della vittoria, ma Bettella è bravo a salvare i suoi. La bella partita in Toscana termina con il risultato di 2-2.