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Colpo a centrocampo per la Folgore Cappella: ufficiale l’arrivo di Nicholas Banco

Gianluca Apicella
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La Folgore Cappella continua a muoversi con decisione sul mercato e annuncia un rinforzo di grande spessore per la stagione 2026/27: si tratta del centrocampista Nicholas Banco, che entra ufficialmente a far parte del progetto tecnico guidato da mister Di Meo.

Un profilo di categoria e qualità

Nato nel 1997, Banco è un centrocampista esperto e di grande sostanza, capace di abbinare intelligenza tattica e qualità nella gestione del pallone. Il classe ’97 arriva a Cappella dopo aver iniziato la prima parte dell’attuale stagione tra le fila del BA Portici.

Il suo è un curriculum di tutto rispetto nei campionati dilettantistici, costellato di esperienze con maglie storiche e piazze blasonate del panorama campano. Nel corso della sua carriera ha infatti difeso i colori di club come Agropoli, Marcianise, Sorrento, Frattese, Mariglianese, Pomigliano e Sarnese.

Le chiavi della mediana a mister Di Meo

Con l’innesto di Banco, la società regala a mister Di Meo una pedina fondamentale per alzare il livello di personalità ed esperienza nel reparto nevralgico del campo, aggiungendo un elemento abituato a gestire la pressione e a competere ad alti livelli.

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