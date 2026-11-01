Positano, auto sfonda la ringhiera e resta in bilico sul precipizio: salvo per miracolo un giovane

Ha rischiato di trasformarsi in una tragedia l’incidente verificatosi nella serata di ieri lungo via Guglielmo Marconi, a Positano (Salerno). Un giovane automobilista alla guida della propria vettura ha perso improvvisamente il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo, dopo aver sbandato, ha impattato violentemente contro la ringhiera di protezione che delimita la carreggiata, sfondandola.

Per una straordinaria combinazione di fattori, l’automobile non è precipitata nel vuoto sottostante, ma è rimasta miracolosamente in bilico sul ciglio del precipizio.I soccorsi e l’intervento da Maiori

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, giunti sul posto per avviare le operazioni di messa in sicurezza. I pompieri hanno lavorato a lungo per recuperare il veicolo sospeso, un’operazione complessa che ha richiesto anche l’ausilio di un’autogru.

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